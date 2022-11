Nizza: aprirà in autunno una scuola per manager del mondo digitale

Isart Digital, è stata riconosciuta come seconda miglior scuola al mondo nel campo dei videogiochi e da 21 anni è leader nell'insegnamento delle professioni creative e tecnologiche nei videogiochi e nell'animazione.

L’istituzione continua a innovare per le industrie dell'intrattenimento digitale e si appresta ad aprire a Nizza la “ISART Game Business School”.

Sarà dedicata al settore dei videogiochi, nonché a tutti i settori che utilizzano l'immagine digitale, l'intelligenza artificiale e le tecnologie dei dati (salute, istruzione, vendita al dettaglio).

La scuola avvierà l’attività a Nizza all'inizio dell'anno accademico 2023 e si trasferirà in una nuova sede a partire dal 2025.

Isart Digital é stata creata da e per i professionisti di videogiochi e film d'animazione e vanta un tasso di integrazione lavorativa del 94% per suoi studenti.

Affidandosi alle competenze acquisite negli anni, ISART Digital apre la sua business school per supportare il settore di fronte alla carenza di manager formati su tecniche di monetizzazione, strategie innovative di marketing digitale, nonché metodi creativi unici per l’industria del videogioco.

Terminati positivamente gli studi, i diplomati potranno candidarsi per posizioni di data manager e sviluppo aziendale, nonché funzioni editoriali all'interno di studi di videogiochi ed anche in diversi altri settori, in Francia e all'estero.

ISART Digital apre la sua Game Business School a Nizza, con il supporto della Métropole Nice Côte d’Azur e nell'ambito di una partnership con Université Côte d'Azur. La scuola ha scelto la Métropole di Nizza per la posizione eccezionale nel cuore dell'Eco-Vallée, l’apertura internazionale, il marchio Tech e le numerose aziende.





Il campus ISART Digital di Nizza consentirà la creazione di una ventina di posti di lavoro diretti e comprenderà un incubatore d'impresa e un residence studentesco.

Una grande scuola che accoglierà quotidianamente un vasto pubblico, sarà anche all'origine della creazione a Nizza di posti di lavoro indiretti.

Questo il commento di Christian Estrosi: "La Métropole Nice Côte d’Azur sta investendo nell'innovazione e ha notevolmente rafforzato i suoi strumenti di accoglienza e insediamento delle aziende e dei migliori istituti di istruzione superiore.

Sono felice che Isart Digital, la seconda scuola di videogiochi al mondo, abbia scelto Nice per fondare la Game Business School.

È il riconoscimento dell'attrattività e del dinamismo del nostro territorio. E questo fa parte della volontà di porre Nizza come riferimento a livello internazionale nel mondo dei videogiochi, così come in tutti i settori del futuro che utilizzano tecnologie digitali di immagine, intelligenza artificiale e dati.

Abbiamo tutte le risorse per raggiungere questo obiettivo, Isart Digital fa parte di una politica a lungo termine che abbiamo messo in atto negli ultimi anni e che vuole riunire tutti i protagonisti dell'industria dei videogiochi (sviluppatori, editori, fornitori di servizi) in questa prestigiosa scuola. L'avventura comune di Nizza e dei videogiochi è appena iniziata e l'installazione di Isart Digital è chiaramente il primo mattone".