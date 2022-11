Ligue 1: il Paris Saint Germain "castiga" il Lorient, vincono Monaco e Nizza

Sono andate deluse le speranze di chi confidava in un colpaccio del Lorient che riceveva in casa proprio il Paris Saint Germain: i campioni di Francia tornano con i tre punti dalla trasferta in Bretagna e restano ben saldi in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sul Lens che, a sua volta, ha “regolato” il fanalino di coda Angers.

Il pareggio tra Lille e Rennes, consente agli ospiti di assicurarsi il terzo posto solitario in classifica, ma causa anche un ulteriore distacco dalle due prime della classe. Torna alla vittoria il Marsiglia che supera il sempre più attardato Lione.

Altra domenica positiva per le due formazioni della Costa Azzurra. Il Monaco, ormai in “zona Coppe”, ha vinto in modo sufficientemente netto a Tolosa, mentre il Nizza ha avuto ragione, all’Allianz Riviera, del Brest che si è ulteriormente inguaiato.

Bella vittoria interna per l’Ajaccio apposto alla Strasburgo, mentre il Montpellier ha interrotto la lunga serie di sconfitte andando a pareggiare sul campo del Clermont.

Importante vittoria, in chiave salvezza, per il Reims che ha così sorpassato il Nantes che è scivolato quasi al fondo della classifica, mentre Troyes - Auxerre, altro spareggio in chiave salvezza, é finito con un pareggio.



Il prossimo fine settimana verrà giocata la quindicesima giornata di Ligue 1, poi la saracinesca verrà abbassata sul campionato e inizierà l’avventura dei mondiali in Quatar.

L’anticipo di venerdì 11 novembre 2022 sarà un incontro di cartello, almeno per la storia delle squadre in campo, anche se la classifica lascia a desiderare: il Lione ospiterà il Nizza.

Sabato 12 novembre 2022 il Lens affronterà il Clermont e il Rennes scenderà in campo a Tolosa: dare per favorite le formazioni di casa pare superfluo.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 13 novembre .

L’ora dell’aperitivo coinciderà con Paris Saint Germain – Auxerre. Poi sarà la volta del Montpellier che cercherà la vittoria affrontando il Reims e di Lille – Angers.