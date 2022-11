Venerdì 25 novembre al Victory Morgana Bay di Sanremo MIRABILIS MUSIC / BEVERAGE / AMBIENT / DESIGN

Tre spazi distinti in un'atmosfera unica

Aperitivo (Zona Centrale)

Dinner (Possibilità di cenare nella zona rialzata. Menù alla carta)

After Dinner dalle ore 22:00. Degustazione The Creative Spirits con le tre aziende: The Hanbury Gin, Rum Flor de Caña, Digestivo Larice (Possibilità di prenotazione degustazione ticket)

Il tutto accompagnato dal DJ Set + Trombettista + Cantante by “yahlum” (che si esibiranno per tutta la durata dell’evento: Aperitivo, Dinner e After Dinner).

/Ambient: Allestimento Plant Decor - by "Allavena 1831” for The Hamburg Gin

/Design: Spazi Creativi by "w s Design"- www.wonderful.style

Prenotazione Tel.: 0184 591620



reservations@victorymorganabay.it

Victory Morgana Bay Corso Trento e Trieste, 16 – Sanremo