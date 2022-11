Nizza celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il programma

Sabato 3 dicembre 2022 ricorre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”: per l’occasione a Nizza sono previste manifestazioni ed eventi.

La “giornata delle persone con disabilità” è stata proclamata nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere l'integrazione e l'accesso alla vita economica, sociale e politica.

La giornata mondiale è anche l'occasione ideale per riaffermare alcuni principi fondamentali, troppo spesso dimenticati: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". Il rispetto di questa dignità dovuta ad ogni persona implica il riconoscimento di diritti fondamentali come l'istruzione o l'accesso al lavoro.