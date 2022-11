Chiude lo Stars 'N' Bars a Monaco, dopo 30 anni diventerà 'qualcosa di olistico'

Dopo 30 anni di condivisione del nostro amore per l'ottimo cibo, l'atmosfera e il servizio, abbiamo deciso di chiudere gli Stars 'N' Bars per aprire la strada a un concetto olistico sostenibile di livello mondiale che cambierà il panorama di Monaco e, si spera, il mondo per sempre.

Questo il messaggio sul sito del famoso locale di Monaco che ha fatto un pezzo di storia del Principato. Tanti i ricordi da serate privatissime nei primi anni con attori e mondo glamour internazionale, alla possibilità di poter incontrare star del cinema e dello sport in vita privata, sino alle tanto raccontate, chissà se vere, serate degli 007 internazionali che qui passavano con modi discreti per le missioni impossibili.

Sta di fatto che il mondo va avanti e la proprietà annuncia una direzione olistica che cambierà il mondo. Vedremo, di certo il locale mancherà a molti, tanti.