Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di dicembre

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Ecco il programma del mese di dicembre 2022.

Les incontournables

Cinque visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine





Quand Nice invente la Riviera : il giovedì alle 10,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

: il giovedì alle 10,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75; Pantai d’Image, scoperta in famiglia: il 1° mercoledì del mese alle 10 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

scoperta in famiglia: il 1° mercoledì del mese alle 10 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat. Nice, une histoire au long cours : il mercoledì alle ore 10,30 – Appuntamento sulla Terrazza Nietzsche, sulla colline du Château

: il mercoledì alle ore 10,30 – Appuntamento sulla Terrazza Nietzsche, sulla colline du Château The old town : il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

: il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat. Le Vieux Nice: il martedì alle 14,30 e il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

Les balades patrimoniales

Le Boulevard de Cimiez – Appuntamento davanti all’ingresso dell’Hotel Régina, 71 boulevard de Cimiez. Giovedì 29 dicembre 2022 ore 14,30;

– Appuntamento davanti all’ingresso dell’Hotel Régina, 71 boulevard de Cimiez. Giovedì 29 dicembre 2022 ore 14,30; L’avenue Jean-Médecin – Appuntamento in Place Massena davanti alla fontana. Martedì 13 dicembre 2022 ore 14,30;

– Appuntamento in Place Massena davanti alla fontana. Martedì 13 dicembre 2022 ore 14,30; Carabacel – Appuntamento alla fermata Rolland Garros – bus 5, senso Rimiez – Giovedì 1° e 22 dicembre 2022 ore 14,30;

– Appuntamento alla fermata Rolland Garros – bus 5, senso Rimiez – Giovedì 1° e 22 dicembre 2022 ore 14,30; Le Quartier des Musiciens – Appuntamento al numero 5 Place Franklin (station BP) – Giovedì 8 dicembre ore 14,30;

– Appuntamento al numero 5 Place Franklin (station BP) – Giovedì 8 dicembre ore 14,30; Les Baumettes – Appuntamento alla fermata della Ligne 2 del tram “Centre Universitaire Méditerranéen” - Martedì 6 e 20 dicembre 2022 ore 14,30;

– Appuntamento alla fermata della Ligne 2 del tram “Centre Universitaire Méditerranéen” - Martedì 6 e 20 dicembre 2022 ore 14,30; Le quartier du Port – Appuntamento davanti alla Statua di Charles-Félix, square Guynemer – Martedì 27 dicembre 2022 ore 14,30;

– Appuntamento davanti alla Statua di Charles-Félix, square Guynemer – Martedì 27 dicembre 2022 ore 14,30; De la Reine Victoria au Baron Von Derwies – Appuntamento davanti al Monumento alla Reine Victoria in Boulevard de Cimiez – Giovedì 15 dicembre 2022 ore 14,30.



1 Site 1 Heure

La Diacosmie , in collaborazione con l’Opéra Nice Côte d’Azur. Appuntamento davanti alla struttura 8 avenue Claude Debussy – Mercoledì 7 e 14 dicembre 2022 ore 14,30

, in collaborazione con l’Opéra Nice Côte d’Azur. Appuntamento davanti alla struttura 8 avenue Claude Debussy – Mercoledì 7 e 14 dicembre 2022 ore 14,30 Église Notre-Dame-Auxiliatrice. Appuntamento davanti alla Chiesa 36 Place Don-Bosco - Mercoledì 21 dicembre 2022 ore14,30

Appuntamento davanti alla Chiesa 36 Place Don-Bosco - Mercoledì 21 dicembre 2022 ore14,30 Place Charles-De-Gaulle . Appuntamento davanti all’ingresso della Bibliothèque Raoul Mille, 33 avenue Malaussena mercoledì 28 dicembre 2022 ore 14,30.

. Appuntamento davanti all’ingresso della Bibliothèque Raoul Mille, 33 avenue Malaussena mercoledì 28 dicembre 2022 ore 14,30. Hôtel Westminster . Appuntamento davanti all’ingresso 27 Promenade des Anglais venerdì 2, 9 e 16 dicembre 2022 ore 14,30.

. Appuntamento davanti all’ingresso 27 Promenade des Anglais venerdì 2, 9 e 16 dicembre 2022 ore 14,30. L'eglise Saint-Pierre-d'Arène. Appuntamento 62 rue de France, davanti alla Chiesa, venerdì 23 e 30 dicembre 2022 ore 14,30.

Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

- Place Jacques-Toja - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. I venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre 2022 dalle 16 alle 20.

– Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. I venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre 2022 dalle 16 alle 20. Visite du Palais des Rois Sardes - Place Pierre-Gautier, appuntamento davanti all’ingresso della Prefettura. Il mercoledì alle ore 10 - Richiesta la carta d’identità – Prenotazione obbligatoria.

- Place Pierre-Gautier, appuntamento davanti all’ingresso della Prefettura. Il mercoledì alle ore 10 - Richiesta la carta d’identità – Prenotazione obbligatoria. Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Mercoledì, sabato e domenica ore 14, 15 e 16.



Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)