Saint Paul de Vence: luminarie natalizie e visite guidate alla luce delle lanterne rischiarano uno dei villaggi più suggestivi della Côte

Un appuntamento importante per una delle più suggestive località della Costa Azzurra: sabato 3 dicembre 2022 alle 17,15 Saint Paul de Vence s’illuminerà a festa in modalità natalizia.

Le vie e le piazze acquisiranno un aspetto diverso e da quel momento sarà il Natale al centro della scena.

Una delle attrazioni di maggior interesse e suggestività è rappresentata dalle visite guidate alla luce delle lanterne.

Sono previste nei giorni: domenica 18, mercoledì 21 e venerdì 30 dicembre 2022 alle ore 17,00 . Per partecipare occorre prenotarsi all’Ufficio Turistico, la tariffa unica è di 10 euro e il percorso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.



Visite guidée à la lanterne

Le guide dell'Ufficio del Turismo di Saint-Paul de Vence danno un suggestivo appuntamento per una visita guidata al chiaror delle lanterne.

Un’opportunità per godere l’unicità dei vicoli, la serenità del villaggio e lasciarsi cullare dal racconto delle leggende, degli aneddoti e dei segreti di Saint-Paul de Vence da una guida-docente.

Da scoprire al calar della notte, i Monumenti Storici che costituiscono la ricchezza del patrimonio di Saint-Paul, i bastioni, le torri, i ponti, il cimitero e molte altre curiosità.

Un percorso unico per immergersi nella storia e nella cultura del villaggio.