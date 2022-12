Blog droni: gli eventi da non perdere

Avete appena acquistato un drone o pensate di farlo? Questo post relativo agli eventi da non perdere grazie alla lista stilata da alcuni dei blog droni più famosi possono aiutarvi ad orientarvi nel mercato ma anche a scoprire tutto ciò che è interessante per il settore.

I droni sono sempre più diffusi e vengono utilizzati durante gli eventi per fare riprese dall’alto ma ci sono anche fiere ed appuntamenti dedicati agli appassionati e ai professionisti del genere. A spiegarci quali sono gli appuntamenti imperdibili è Droneblog News, uno dei blog di droni più popolari in Italia con aggiornamenti periodici puntuali e approfondimenti interessanti.

Eventi droni da non perdere in Italia: gli appuntamenti da segnare in agenda

- Dronitaly. Ogni anno a Bologna si svolge Dronitaly, presso Bologna fiere si può partecipare ad una delle manifestazioni più rilevanti a livello nazionale. Giunto alla ottava edizione e già pronto per la nona nel 2023, l’appuntamento mostra tutte le novità relative al mondo dei droni per il settore professionale.

- Drone-X. Ci spostiamo fuori dall’Italia e voliamo a Londra per Drone-X un appuntamento giunto alla seconda edizione e pronto già per la terza nel 2023. Qui è possibile scoprire tutte le informazioni, le novità di mercato e anche alcuni approfondimenti legati a come far volare legalmente i droni a seconda dei Paesi visitati.

- DroneWeekHybrid. Ad Amsterdam si svolge un appuntamento annuale relativo ai droni, si tratta di Amsterdam Drone Week Hybrid. L’appuntamento offre la possibilità di incontrare marchi di droni top di gamma ma anche chi si occupa di accessori e di tutto ciò che gli gira attorno.

- Global Drone Conference & Exhibition. In Malesia come ogni anno si svolge un appuntamento internazionale che promuove le innovazioni tecnologiche legate ai droni e applicate non solo ai viaggi ma anche alla finanza, alla sanità, all’agricoltura e all’edilizia.

- AIRTAXI World Congress. Si svolge ad Istanbul questo appuntamento dedicato ai droni e non solo; qui si hanno opportunità business e si possono trovare anche opportunità di investimento per il settore.

- Commercial UAV Expo. Si svolge a Las Vegas ed è sicuramente il punto di riferimento globale per quanto riguarda gli UAS commerciali; qui vengono coinvolti campi di applicazione non solo come agricoltura ed edilizia ma anche pubblica sicurezza e mappatura.

- Japan Drone. L’evento dal 2016 si svolge in Giappone ed è ormai alla sesta edizione conclusa, avviandosi verso la settima. Questo appuntamento è stato tra i primi dedicati ai droni commerciali ma ha anche un’ampia sezione per i professionisti.

Che cos'è un drone?

Un drone è un velivolo senza pilota a bordo. I droni sono controllati da un operatore umano o autonomamente attraverso un sistema informatico di bordo. I droni sono tipicamente utilizzati in ambito militare, ma sono sempre più utilizzati per applicazioni civili come la fotografia e la videografia aerea, la ricerca e il salvataggio, la lotta agli incendi, la valutazione dell'agricoltura e altre attività di sicurezza e ispezione.

Perché acquistare un drone?

I droni sono fantastici perché liberano il fotografo dalle restrizioni delle proprie capacità fisiche. Tradizionalmente, i fotografi devono trasportare fisicamente attrezzature pesanti come treppiedi, corpi macchina e obiettivi pesanti. Questo può essere estremamente faticoso e scomodo quando si viaggia o si cerca di operare in luoghi remoti. I droni consentono ai fotografi di sollevare in aria la loro attrezzatura e di manovrarla e dirigerla facilmente per ottenere gli scatti desiderati. I droni possono essere utilizzati anche per effettuare riprese aeree e videografiche. È un'ottima soluzione per gli agenti immobiliari e per i fotografi di paesaggi e animali selvatici che desiderano ottenere scatti da una prospettiva a volo d'uccello. Con i droni è possibile ottenere facilmente riprese dall'alto che si possono solo sognare di fare a terra.