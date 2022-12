Quali sono gli animali domestici più longevi?

Quali animali domestici vivono di più? Per molti è una semplice curiosità, per altri è un’informazione fondamentale: chi vive con un animale già vecchio è importante sapere quanto, in linea teorica, potrà vivere.

Qui di seguito forniamo qualche informazione sugli animali domestici e sulla loro longevità, fornendo consigli per mantenerli in salute a lungo. In chiusura, parleremo dell’impatto che l’alimentazione gioca sulle speranze di vita degli animali e analizzeremo un negozio per animali online che si pone esattamente lo scopo di offrire cibo genuino, sano e garanzia di lunga vita: Lallo Hallo.

Gli animali domestici più longevi: la classifica

Dunque, quali sono gli animali più longevi? Ecco una panoramica.

● Tartarughe. Alcune tartarughe possono vivere centinaia di anni. Di base, sono le specie che vivono esclusivamente in natura a segnare il record di longevità. Tuttavia, anche le tartarughe domestiche possono vivere qualche decina d’anni.

● Pappagalli. Anche in questo caso la variabilità inter-specie è imponente. Il pappagallo più longevo è senz’altro l’Ara, che raggiunge senza problemi gli 80 anni. Le specie più “domestiche”, o comunque più diffuse nell’ambiente domestico, possono vivere tra i 30 e i 60 anni.

● Cani. In genere, i cani vivono dai 13 ai 18 anni, ovviamente se non insorgono patologie serie. La variabilità in questo caso è data sì dalla razza, ma anche e soprattutto dallo stile di vita, dallo stile alimentare etc.

● Gatti. I felini sono longevi suppergiù come i cani, ma in media tendono a vivere qualche anno di meno. Tuttavia, un gatto ben nutrito, sereno e curato può vivere anche 15 anni. Se non insorgono patologie - spesso connesse alla genetica della razza - o incidenti è raro che un gatto viva meno di 10 anni.

● Cincillà. Stesse cifre anche per i cincillà, che sono tra i roditori più “carini”, affettuosi e addomesticabili. In genere vivono 12 anni.

● Pesci. A sorpresa, i pesci da acquario o da boccia, comunemente noti come “pesci rossi” (anche se spesso rossi non sono) possono vivere anche 25 o 30 anni. Va evidenziata però la loro fragilità, sicché devono essere oggetto di molte cure.

Come allungare la vita al proprio animale domestico?

Le cifre che abbiamo presentato sono teoriche o disegnano una media. A incidere è anche lo stile di vita, e in particolare lo stile alimentare. Insomma, nutrire bene il proprio animale domestico significa garantirgli una lunga vita, o almeno porre le basi affinché viva il più possibile.

Qui vale la pena parlare soprattutto dei cani e dei gatti, che sono di gran lunga gli animali domestici più diffusi. In linea generale, è sempre bene adattare l’alimentazione al caso specifico, ovvero alla peculiare storia clinica dell’animale. Ciò è vero soprattutto per i gatti, che da questo punto di vista manifestano le esigenze più urgenti. Per esempio, se il gatto è castrato bene nutrirlo con croccantini di tipo sterilized. Allo stesso tempo, se soffre di problemi urinari (evenienza tutt’altro che rara), è bene acquistare i croccantini appositi.

Fondamentale, poi, è evitare alimenti di cui cani e gatti sono spesso golosi, ma che risultano loro indigesti e possono portare con il tempo a sviluppare alcune patologie. Nel caso dei cani, cioccolata e dolciumi. Nel caso dei gatti, formaggi e latticini.

A prescindere da tutto ciò, è bene acquistare prodotti di qualità. Perché no, in un negozio di animali online. D’altronde, l’ecommerce si è sviluppato anche in questo senso, garantendo agli acquirenti un’esperienza “da negozio fisico”.

A quale negozio di animali online rivolgersi

A quale negozio di animali online affidarsi? Negli ultimi tempi è diventato un punto di riferimento per molti padroni di animali domestici Lallo Hallo. L’offerta è sconfinata. In primis, perché copre la quasi totalità degli animali domestici, e non solo i “classici” cani e gatti. In secondo luogo, perché fa riferimento a tanti brand, tutti di qualità: Forza10, Natural Trainer, Monge e altri.

E’ stato fondato ed è attualmente gestito da amanti degli animali, i quali dunque possono comprendere al meglio le necessità degli acquirenti.

Sullo sfondo, un servizio di assistenza efficace, che funge da supporto per la fase di ricerca e valutazione. Le modalità di spedizione, anche grazie all’impiego di corrieri competenti, sono rapide e confortevoli.