Nizza: bus e tram costeranno di più, sparisce “Multi” sostituito da carte ricaricabili

Aumenti e non solo, nel 2023, per quanti utilizzano i mezzi pubblici a Nizza: da gennaio i trasporti collettivi subiranno modifiche nei percorsi e negli orari e dall’estate saranno i prezzi a lievitare.

Le modifiche annunciate da Gaël Nofri, adjoint delegato ai trasporti, alla circolazione ed alla sosta, hanno quale finalità la razionalizzazione e la copertura dei maggiori costi dovuti all’inflazione.

Una sorta di mix tra aumento dei biglietti, abolizione di alcune agevolazioni, taglio di linee e contrazione degli orari .



Le novità

Il costo dei trasporti aumenterà con la crescita del biglietto da 1,50 a 1,70.

Verrà abolito “Multi", il biglietto che consentiva 10 corse al prezzo di 10 euro sostituito da una sorta di abbonamento “ristretto” con sconti progressivi fino ad un massimo di 50 corse al costo di 50 euro.

Spariranno i biglietti cartacei, sostituiti da sistemi informatici ed una carta da ricaricare, con un notevole risparmio sui costi della stampa.