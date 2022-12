Turismo, nel PACA dal 2023 l’obiettivo è la destagionalizzazione

Per la prima volta nella sua storia, il Comitato regionale del turismo Provence Alpes Côte d'Azur ha organizzato assieme con l'Ufficio del turismo metropolitano di Nice Côte d'Azur e l'Ufficio Metropolitano del Turismo e dei Congressi di Marsiglia, un grande evento su larga scala, in inverno, in Provenza a Marsiglia e sulla Costa Azzurra a Nizza.

Questo a dimostrazione della determinazione di promuovere il turismo durante tutto l'anno, un turismo positivo, rispettoso degli abitanti e dell'ambiente.

Dopo un 2022 eccezionale che ha visto tornare in Francia turisti europei e internazionali, il prossimo biennio sarà all'insegna dello sport.

Nel 2023 , la Coppa del mondo di rugby dovrebbe attirare molti turisti internazionali nella regione: sei partite si giocheranno a Marsiglia e 4 a Nizza. Questo evento sarà seguito da centinaia di media.

Nel 2024 , i Giochi Olimpici daranno ai turisti stranieri l'opportunità di scoprire il territorio: le gare di vela saranno organizzate a Marsiglia e gli eventi calcistici a Marsiglia e Nizza.

Il Tour de France, con una cronometro destinata a diventare storica, si concluderà sulla Promenade des Anglais.

Il 2023 sta per iniziare dopo tre anni nei quali la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur è ai vertici tra le destinazioni francesi.

Ora si cerca di destagionalizzare sempre di più : a partire dal 2023, nessun ulteriore budget di promozione sarà rivolto al periodo luglio-agosto (fatta eccezione per alcune località delle Alpi meridionali dove vi sono ancora margini di miglioramento) e gli investimenti saranno destinati nella totalità alla promozione di periodi nei quali la capacità di accoglienza può ancora essere soddisfatta, soprattutto in inverno.

La Regione Sud, inoltre, accelererà il supporto dei professionisti per assicurare un'offerta sempre più rispettosa dell'ambiente.

Queste le cifre chiave del turismo nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur

30 milioni di soggiorni turistici annui

Seconda regione della Francia per clientela internazionale con 7 milioni di turisti internazionali

19,8 miliardi di euro di entrate annue legate alla spesa turistica, pari al 13% del PIL regionale

213 milioni di pernottamenti di cui il 44% in strutture ricettive

2040 hotel

364 residenze turistiche

690 campeggi

620.000 posti letto turistici

143.000 posti di lavoro dipendenti

60% del territorio regionale in spazi naturali con 9 parchi naturali regionali e 4 parchi nazionali

3 aeroporti