Calcio: Il calciatore del Genoa Manolo Portanova a rischio di squalifica dopo il processo di violenza sessuale alla studentessa

Dopo il processo che ha condannato Manolo Portanova ad una pena di 6 anni di reclusione, il tutto al momento sembra essersi placato. Ma il calciatore del Genoa, rischia la squalifica anche se ancora sta giocando in campo.

In tribuna e in campo

Manolo Portanova dopo l'episodio accaduto con la studentessa stuprata dal grupo di ragazzi dove era coinvolto, adesso nella giornata di giovedì per la convocazione sulla partita Genoa- Südtirol, è rimasto fuori in tribuna. Ma nella prossima partita che ci sarà nella giornata di Domenica il calciatore tornerà in campo a gocare. Nel frattempo rischia la squalifica, dopo che la Procura Federale al Tribunale di Siena ha concluso l'indagine sulla violenza sessuale su una ragazza 19enne dove Manolo Portanova è stato condannato in primo grado con il rito abbreviato, a sei anni di reclusione.

Il fascicolo e la squalifica

Essendo un uomo sportivo di fama, la Procura medesima ha aperto un fascicolo sulla vicenda dove al giocatore del Genoa potrebbe essere contestata la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, il quale impone i vari principi di correttezza sugli atleti per un caso che non ha precedenti penali. Dunque non si esclude che Manolo Portanova potrebbe essere squalificato o sospeso dalla sua attività lavorativa. Nonostante tutto, la società del Genoa non si aspettava di essere accusata, soprattutto sui social dove un tema così delicato dove c'è un'accusa sulla violenza sessuale. Quindi adesso la società del Genoa vuole porre rimedio per trovare una soluzione a riguardo il caso. Infatti se il club del Genoa ha lasciato fuori il centrocampista nella partita contro il Sudtrol come una presunzione di innocenza fino alla fine della sentenza.

Qual'è la strategia per la soluzione?

Ma la s ocietà tuttavia sembra stia studiando una strategia per uscire da questa ridicola situazione magari in tempi rapidi per evitare altri danni allo stesso club, alla squadra e comunque anche a Manolo Portanova. Inoltre, con lo stesso metro di giudizio adottato per qualunque membro del club avrà il compito di valutare le condizioni soprattutto quelle psicofisiche se reinserirlo. Ovviamente la situazione non è cambiata ma secondo il caso attuale, al momento il giocatore Manolo Portanova, dovrebbe essere lasciato a riposo anche nella partita contro l'Ascoli.

Il caso di Manolo Portanova

Ricordiamo che Manolo Portanova come dicevamo all'inizio, è stato coinvolto in uno stupro di una ragazza dove ha subito violenza sessuale dal calciatore e un gruppo di amici. La 19enne raccontando tutto alle forze dell'ordine ha denunciato il giocatore del Genoa compreso tutti gli altri ragazzi, dove in seguito in tempi brevi si è svolto il processo che ha condannato Manolo Portanova e suo zio Alessio Angella ad una pena di 6 anni di reclusione. Ma oltre alla condanna, il giocatore del Genoa deve anche risarcire la ragazza con una cifra di 100 mila euro per gli abusi subiti e i maltrattamenti. Adesso dunque si aspetta il processo decisivo che intanto lo potrebbe squalificare, ma soprattutto bisogna sapere quando il giocatore dovrà scontare la pena dei 6 anni di reclusione che comunque sono abbastanza pesanti per un atleta sportivo.