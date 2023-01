Dal 20 al 29 gennaio si apre il tendone di Fontvieille per il 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Considerato come il più celebre festival del circo al mondo, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo in occasione della sua 45ª edizione pone l'asticella a un livello ancora un po' più alto. In effetti, il Comitato Organizzativo, presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, ha scelto di ricorrere alle prestazioni di artisti dai numeri sempre più incredibili.

Clowns, acrobati, equilibristi, illusionisti e animali eseguiranno i loro numeri sulla pista del Festival, davanti a una Giuria Internazionale, al fine di aggiudicarsi il Junior d’Oro, il Junior d’Argento o il Junior di Bronzo. Una bella iniziativa per assicurare l'avvenire del circo grazie alle sue giovani speranze.

Il Festival presenterà, per questa edizione dell'anniversario, un mago d'eccezione, Peter Marvely! In diverse occasioni durante gli spettacoli, sedurrà il pubblico con incredibili illusioni.

René Casselly Junior, della grande famiglia circense tedesca dei Casselly, premiato al Festival due volte, e i suoi due partner, Merrylu Casselly e Quincy Azzario, realizzeranno un clamoroso pas de trois a cavallo!

La giocoleria è una delle discipline in cui la concentrazione, la velocità e l'agilità sono fondamentali acchiappa palline, cerchi, mazze o anche, più originali, scatole di sigari come la calzata precedentemente Kris Nemo, virtuoso nell'arte della giocoleria.

Info su https://www.montecarlofestival.mc/it/