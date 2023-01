Ligue 1: il Nizza cambia allenatore e vince, rallenta la marcia il Monaco

La penultima giornata di andata coincide con il mezzo passo falso del Lens che, costretto al pareggio dallo Strasburgo, vede il Paris Saint Germain, tornato alla vittoria con l’Angers, portare a 6 i punti di vantaggio.

Altra novità è la vittoria a suon di reti (ben 6) del Nizza (sulla cui panchina esordiva il nuovo allenatore Didier Digard) sul malcapitato Montpellier.

Rafforza il proprio terzo posto in classifica il Marsiglia, alla quinta vittoria consecutiva, che é andato a vincere a Troyes, mentre il Monaco non va oltre al pari a Lorient.

L’Ajaccio, superato in casa dal Reims, precipita al quintultimo posto e ripiomba in pieno nella lotta per la salvezza.

In chiave salvezza importante vittoria del Tolosa ad Auxerre, mentre è da sottolineare la bella impresa del Clermont sul Rennes che viene raggiunto al quarto posto in classifica dal Monaco.

Finiscono senza né vincitori, né vinti, infine, Brest – Lille e Nantes – Lione.

Tra sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 verrà disputata la diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata di Ligue 1.

Prima del giro di boa, sabato 14 gennaio il calendario riserva tre gare che mettono a confronto formazioni di spicco con altre in piena lotta per cercare di non retrocedere in Ligue 2.

Tre gare che, almeno sulla carta, indicano quali favorite le formazioni di casa: Lens – Auxerre, Marsiglia – Lorient e Lione – Strasburgo.

Tutte le altre partite saranno disputate domenica 15 gennaio.

Il Nizza, affidato a Didier Digard dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia, sarà di scena a Reims, mentre il Monaco riceverà nel Principato l’Ajaccio. Il Montpellier, a sua volta, ospiterà il Nantes.