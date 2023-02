Paolo Cattin: “Il mercato degli orologi di lusso usati gonfiato dalle speculazioni, un ridimensionamento era necessario, ma tornerà a crescere”

Negli ultimi quattro anni, il susseguirsi di eventi di portata mondiale a cui abbiamo assistito ha sconvolto l’economia globale, generando un forte impatto anche sul settore orologiero. Alcuni trend economici di settore esistenti da più di cinquant’anni sono mutati: si è trasformato radicalmente il modo in cui il mercato attribuisce un valore agli orologi, è variato anche il modo in cui le persone li acquistano, sono cambiate le politiche commerciali di molti fra i più importanti brand di orologi di lusso e anche l’economia delle materie prime necessarie alla produzione di orologi si è modificata.





Inoltre, la pandemia e i conseguenti lockdown hanno causato l’interruzione delle produzioni, dunque i concessionari hanno venduto meno orologi nuovi, sebbene la domanda di segnatempo di lusso sia rimasta alta. Una domanda che è stata quindi soddisfatta dal secondo mercato, vale a dire il segmento del secondo polso: tutto ciò ha portato a prezzi sovrastimati di alcuni modelli usati, spesso molto al di sopra dei prezzi di listino.





“Una delle ragioni di questa esplosione dei prezzi è anche il fatto che, vista la scarsità di orologi nuovi sul mercato a causa dei blocchi indotti soprattutto dalla pandemia, tali modelli sono stati acquistati per gran parte, più che da privati, da commercianti, con chiari intenti speculativi”, afferma Paolo Cattin. “Un ridimensionamento era dunque fisiologico e ha condotto alla discesa in picchiata dei prezzi a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi, che secondo me si protrarrà ancora per qualche tempo. Ma tale correzione dell’andamento del mercato, per quanto dolorosa, era necessaria perché può far ripartire tutto con dinamiche più normali”.





Infatti, se nel 2020, a causa dei mesi di lockdown, in valore assoluto l’industria orologiera ha subìto dei cali di export e produzione del 22%, il settore si è comunque confermato redditizio, con un giro d’affari di 23,62 miliardi di dollari nell’anno 2020. In questo contesto, il segmento degli orologi di lusso usati è risultato complessivamente in crescita, confermando l’interesse verso questo tipo di acquisto. Le stime numeriche affermano inoltre che entro il 2027 il mercato orologiero supererà il valore monetario complessivo annuo di 51,32 miliardi di dollari americani, a conferma della sua continua evoluzione e progressione.





“Oggi vedo un forte parallelismo rispetto a quanto successo nei primi anni ’90: il mercato degli orologi vintage era salito tantissimo, per poi crollare. La situazione socio-politica aveva molte affinità con quella attuale ed erano anche gli anni di una pesante crisi energetica, che stiamo vivendo anche in questo momento”, prosegue Cattin. “Insomma, a distanza di 30 anni il ciclo si ripete: oggi il comparto dell’alta orologeria second hand è in fase calante, ma la storia ci dice che ripartirà”.





È necessario, però, saper riconoscere quello che Cattin definisce il “Valore Disintrinseco” di un orologio, che va al di là del valore dell’oggetto in sé e anche del listino prezzi. Con il suo secondo libro, “Orologi di lusso - Il valore di mercato oltre al prezzo di listino”, l’esperto vuole aiutare il lettore a capire questo fenomeno, accompagnandolo in un viaggio nel mercato dell'investimento in orologi di lusso per conoscerne tutti i segreti e diventare più consapevole sui migliori acquisti.





"Che tu sia un operatore del settore dell’orologeria da polso, un collezionista o un appassionato, ritengo che sia indispensabile, ad oggi, conoscere le reali motivazioni che hanno portato il mercato nell’attuale situazione; ti servirà non solo a tutelare il tuo patrimonio economico ma, ancora più importante, la tua conoscenza. E son certo che per raggiungere tale maturità non esista percorso migliore della lettura di questo libro”, conclude Cattin.





Il libro “Orologi di lusso - Il valore di mercato oltre al prezzo di listino” di Paolo Cattin esce oggi ufficialmente ed è disponibile su paolocattin.ch e su Amazon.





Paolo Cattin





Nato a Vercelli, dopo il diploma di Maestro d’Arte, conseguito all’Istituto Benvenuto Cellini di Valenza, ha lavorato come orefice e incassatore presso alcune ditte, tra le quali “Gioielli di Mario Fontana”. Dopo sette anni di laboratorio orafo si è trasferito nel negozio di Vercelli al fianco di suo padre Mario Cattin, esperto orologiaio, dove si è specializzato nel commercio di orologi d’epoca e da collezione, così da completare la propria formazione in campo orafo-orologiero.

Ha lavorato inoltre per alcune case d’asta, tra le quali la “Meeting Art” di Vercelli e “Antiquorum”, e collaborato alla realizzazione del libro “Collezionare Orologi da Polso” edito dalla Mondani editore.

Dal 2001 al 2012 si è occupato del negozio di Milano, portando l’azienda ad essere la prima realtà in Italia nell’acquisto di preziosi a livello professionale, per poi replicare la stessa attività in Svizzera a partire dal 2014 con Day Trading.