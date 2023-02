Ligue 1: il campionato s’infiamma. Monaco e Nizza col turbo e rispunta il Lille. Tonfo interno per il Marsiglia

Tre formazioni si stanno facendo notare, positivamente, in questo inizio del girone di ritorno, dopo aver disputato quello di andata in maniera molto altalenante.

Si tratta del Monaco, al settimo risultato utile consecutivo, che ha sconfitto il Clermont che era in serie positiva, del Lille che pare essersi ricordato di essere il Campione di Francia in carica andato a vincere a Rennes e del Nizza che, dopo il cambio di allenatore, pare aver innestato il turbo.

Le tre reti che i rossoneri hanno infilato al Marsiglia, dopo aver battuto, nel turno infrasettimanale, il Lens, testimoniano della buona salute di una squadra che, nelle ultime cinque gare, ha vinto quattro volte e pareggiato una.

Tre formazioni in grado di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e di competere per un posto nella “zona Europea” della classifica.

Pur con qualche difficoltà il Paris Saint Germain ha avuto ragione del Tolosa, mentre il Lione (al terzo risultato utile) ha ancora di più inguaiato il Troyes.

Accorcia la classifica anche il pareggio del Lens (non vince da tre gare) a Brest: in alto davvero la situazione si sta evolvendo!

Nella zona che scotta rischia di precipitare il Montpellier, sconfitto a Strasburgo, mentre l’Ajaccio (quattro sconfitte ed una vittoria nelle ultime cinque gare) perde in casa ad opera del Nantes, prossimo avversario della Juventus in Europa League.

Finiscono senza né vincitori né vinti Lorient – Angers e Auxerre – Reims.

La ventitreesima giornata di campionate, che si dipanerà tra venerdì 10 e domenica 12 febbraio, non sarà ancora decisiva, ma certo si rivelerà importante per il prosieguo del torneo.

Tante le gare “imperdibili”, importanti per classifica, sia che la si guardi in alto, sia che ci si soffermi sulla lotta per la salvezza.

Venerdì 10 febbraio l’anticipo sarà tra il Nizza e l’Ajaccio, la gara, oltre ad essere un derby riguarda sia le chances dei padroni di casa per “agguantare” l’Europa, sia quella degli ospiti di “tentare” di rimanere in Ligue 1.

Sabato 11 febbraio un incontro di cartello che merita lo spettacolo che due grandi squadre sanno offrire: Monaco – Paris Saint Germain. Non da meno Clermont – Marseille, l’incontro tra una delle più belle sorprese del torneo con una squadra che “guarda” con concretezza alla conquista di un posto in Champions.

Tutto il resto domenica 12 febbraio e saranno incontri alquanto combattuti. S’inizierà, mentre i più pranzano, con Tolosa – Rennes, due formazioni che escono da altrettante sconfitte, ma che devono fare i conti con la classifica, anche se con obiettivi diversi.

Lo scontro per salvarsi vivrà tutto il pathos che certe gare assicurano, in Angers – Auxerre e in Montpellier – Brest.

Importanti anche con altrettanti testa – coda Lille – Strasburgo e Nantes – Lorient.

La sera, infine, un altro incontro di cartello: Lione – Lens, tanto per non farsi mancare nulla.

Poi, da martedì 14 febbraio (San Valentino) torneranno le Coppe Europee.

Champions

Paris Saint Germain – Bayern, martedì 14 febbraio

Europa League

Šachtar Donec'k – Rennes , giovedì 16 febbraio

, giovedì 16 febbraio Leverkusen – Monaco , giovedì 16 febbraio

, giovedì 16 febbraio Juventus – Nantes, giovedì 16 febbraio