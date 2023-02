Torna la Monaco Run, la manifestazione podistica andrà in scena l'11 e il 12 febbraio

Torna la Monaco Run, manifestazione podistica organizzata dalla federazione monegasca di atletica leggera che quest'anno andrà in scena sabato 11 e domenica 12 febbraio.

Tutti gli appassionati di sport verranno accolti al Port Hercule di Monaco per l'evento annuale della federazione monegasca di atletica dedicato alla corsa. Sabato si terranno diverse gare: 1000m per le categorie EA (dal 2016) ai Master, dalle 14 alle 17 (gratuito e aperto a tutti) ed attività di fitness presso l'Hercule Fitness Club dalle 11 alle 14 (gratuite e aperte a tutti). Domenica, invece, ci saranno la City Trail con partenza alle 8 al Port Hercule, la marcia di beneficenza Nastro Rosa con partenza alle 9:45 al Port Hercule, la 5km Herculis con partenza alle 10 al Porto Hercule e la 10km APM con partenza alle 10 al Port Hercule.

Chi vorrà partecipare alle gare dovrà iscriversi. Il prezzo è di 15 euro per la 5km e di 18 euro per la 10km e il City Trail. Ci si può iscrivere online su www.monacorun.com fino a venerdì 10 febbraio o in loco al Running Expo solo sabato 11 febbraio alle quote di iscrizione +5€. Il ritiro pettorali sarà nella sede della Running Expo al Port Hercule di Monaco nei seguenti orari di apertura: sabato 12 dalle 10 alle 17:30 e domenica 13 dalle 7.