Cap3000 tra Carnevale e Belle Epoque per un febbraio di novità

In collaborazione con la Città di Nizza e la Metropol Nice Côte d'Azur, CAP3000 vivrà al ritmo del Carnevale di Nizza tutto il mese di febbraio.

Il centro commerciale ospita una mostra che svela una ventina di opere di artisti locali e la loro interpretazione del manifesto del Carnevale 2023, sul tema Tesori del Mondo. Una serie di illustrazioni da scoprire fino al 28 febbraio, all'interno dell'ala luxury, premium e griffata: il CORSO.

Torniamo al 1870 con la nuova Belle Époque Kermesse! In programma: intrattenimento "vintage", attrazioni "parental powered", spettacoli Guignol, Magic, Mentalist e molti altri...

Un universo ricco di intrattenimento per grandi e piccini in CAP3000 sulla Place Centrale e sull'Aire Saint-Jean-Cap-Ferrat!

Il centro poi accoglie nuovi marchi e altri in arrivo: per grandi e piccini scoprite La Tête dans les Nuages, La Boulisterie o La Librairie du CAP. Per i buongustai, scopri l'eccellenza con Lenôtre e Philippe Tayac. Gli appassionati di abbigliamento lifestyle possono trovare quello che cercano da Nike e Bershka. Per non parlare di Natkina e Le Labo de Lily per l'offerta beauty.