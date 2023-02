Menton, le decorazioni esposte ai Jardins Biovès (Foto)

Luisella Cappio ci accompagna, di notte e di giorno, nei Giardini Biovès di Menton, dove sono esposte le gigantesche composizioni di frutti color oro, ricche di una tradizione che viene sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso.



Durante la Fête du Citron, i Giardini Biovès assumono i colori del sole, in sfolgoranti tonalità gialle e arancioni.

Le stesse fotografie, alla luce del giorno e di sera, assumono aspetti diversi che, quasi, le rendono differenti.



Per realizzare alcune di questa decorazioni occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi: ogni anno, sono necessarie migliaia di ore di lavoro per realizzare queste sculture effimere per comporre le quali i frutti vengono disposti uno per uno.