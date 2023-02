Nizza, per tutto l’anno la città si trasforma in un set cinematografico

La città di Nizza continua a ispirare i più grandi nomi del cinema mondiale: ogni anno, gruppi provenienti da tutto il mondo installano le loro telecamere sotto il sole di Nizza, nelle sue strade colorate o negli studi Victorine per diversi giorni di riprese.

Nel 2022, gli spazi pubblici cittadini hanno cumulato complessivamente 328 giorni di riprese:

20 servizi fotografici

7 cortometraggi

23 documentari

8 filmati aziendali

11 formati digitali (web serie, piattaforme video, siti web)

13 video musicali

4 serie televisive

9 spot pubblicitari

15 spettacoli televisivi

3 lungometraggi

Gli Studios de la Victorine hanno ospitato 3 lungometraggi

“Etoile filante” (franco-belga) del duo Abel & Gordon

“The Substance” (britannico-americano) diretto da Coralie Fargeat con Margaret Qualley e Demi Moore prodotto da A Good Story

"Un coup de dés n’abolira jamais le hasard " (francese) diretto da Yvan Attal con Guillaume Canet e Maïwenn, prodotto da Curiosa Films

6 riprese di serie TV e film TV:

"Tikkoun" per Canal +

"Ouija" per Netflix

“Comme Mon fils” per TF1 prodotto da Radar Films con Tomer Sisley

Film per la televisione per il canale americano HBOMax

“Julia”, prodotto da Peninsula

“Alphonse” diretto da Nicolas Bedos con Jean Dujardin e Charlotte Gainsbourg

"Meurtre à Valbonne" prodotto da Alef One

Inolte :

15 spot pubblicitari

3 filmati aziendali

4 video musicali

5 servizi fotografici

In totale, gli studi la Victorine hanno ospitato 94 produzioni audiovisive, di cui 36 che hanno utilizzato i set.

Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha così commentato questi dati: “Il patrimonio cinematografico e culturale continua, la storia della settima arte continua a essere scritta nelle nostre strade e nei nostri studi. Che si tratti di produzioni straniere o francesi, Nizza continua a ispirare i quattro angoli del mondo e creare una moltitudine di emozioni. Il nostro passato cinematografico e anche il nostro presente e il nostro futuro sono uno dei motivi per cui Nizza punta a diventare Capitale Europea della Cultura nel 2028; una spinta formidabile per far nascere nuovi progetti artistici, in particolare cinematografici”.

Il desiderio di sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo e di accoglienza delle riprese cinematografiche, si esprime anche con l’assistenza finanziaria che la città assicura alle società di produzione. Questo sostegno consente progetti la cui sceneggiatura, cast o location delle riprese contribuiscono allo sviluppo del territorio e alla sua influenza artistica e culturale nel mondo.

Nel 2022, la Città di Nizza ha sostenuto:

2 lungometraggi: «Diamant brut» di Agathe Riedinger e Yaël Langmann (Silex films) et «Tonie» di Marielle Gautier-Loreti (Artisans du film),

2 documentari TV: «Riviera (s) : l’invention de la Côte d’Azur» di Stéphane Benhamou (Siècle production) e «Nathalie Baye, sa vie américaine» di Camille Hamet e Séréna Robin (Day for night production)

1 serie TV: “La Peste” di Gilles Taurand e Georges-Marc Benamou (produzione Siecle).

Gli aiuti sono stati destinati anche a 8 lungometraggi: «Espèces Menacées» di Gilles Bourdos, «De toutes nos forces» di Nils Tavernier, «L’Homme qu’on aimait trop» di André Téchiné, «Papa Lumière» d’Ada Loueilh, «Brice 3» de James Huth, «Brillantissime» de Michèle Laroque, «J’ai perdu Albert» di Didier van Cauwelart, «Rêves de jeunesse» di Alain Raoust.