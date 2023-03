Ligue 1: il Paris Saint Germain fuori dalla “coppa maledetta”, ora è rimasto solo il Nizza a difendere i colori della Francia

Conference League: il Nizza in campo in Moldavia (foto tratta dal sito dell'OGC Nice)

In attesa delle semifinali di Coupe de France (un accesso in Europa League il prossimo anno) con due gare (secche) che saranno Nantes – Lione e Annecy – Tolosa, il calcio francese sta vivendo la sua fase europea ormai a ranghi ridotti.

Il Paris Saint Germain, sconfitto in Baviera, lascia anche quest’anno la “Coppa maledetta” senza raggiungere l’obiettivo della finale, nonostante i suoi campioni stellari.

Stasera il Nizza, in Conference League, disputerà l’andata degli ottavi di finale scendendo, in Moldavia, sul terreno di gioco dello Sheriff di Tiraspol. L’incontro di ritorno è in programma il 16 marzo.

Il torneo di Ligue 1 è giunto alla sua ventisettesima giornata e si fa sempre più appassionante, sia per quanto rigiuarda la lotta per assicurarsi le prime 5 poltrone, sia quella per avitare gli ultimi quattro posti.

Sia al vertice, sia nei “bassifondi” almeno un posto è ormai praticamente deciso: il Paris Saint Germain viaggia tranquillo verso il titolo francese e la Champions League, mentre in coda ci vorrebbe un miracolo per salvare l’Angers.

Il resto è tutto in discussione con una decina di squadre che “sperano” di strappare un posto nei tornei continentali e almeno cinque che si battono per sfuggire ai tre posti residuali in Ligue 2.

Il campionato, con la ventisettesima giornata , torna domani, venerdì 10 marzo : l’anticipo è affidato ad un interessante Lille – Lione.

Sabato 11 marzo sono in programma due “testa coda” con l’Auxerre che riceverà il Rennes e il Brest che se la vedrà col Paris Saint Germain.