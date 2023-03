Tuffarsi nel mare di Nizza…rimanendo asciutti

La Base Nautique de Nice, inaugurata nel luglio 2006, è stata oggetto di un vasto piano di rinnovamento 2 anni fa non solo per accogliere gli appassionati di sport acquatici nelle migliori condizioni, ma anche per sensibilizzare le scolaresche e i club che annoverano più di 800 membri. Nell'ambito di questa ambiziosa riqualificazione sono state realizzate due aule e uno spazio dedicato alla conoscenza del mondo marino: la sala Vincent Fossat.





Così chiamata in omaggio al pioniere delle immersioni a Nizza, pittore e illustratore scientifico nizzardo riconosciuto per i suoi paesaggi della contea di Nizza e per la creazione di un ricchissimo sfondo iconografico al Museo di Storia Naturale di Nizza, la sala è diventata un ulteriore luogo di conoscenza.

Il progetto, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Francia e Regione Sud, guidato dal Centre de découverte mer et montagne, rende la base nautica un sito pilota tra sport, ambiente e patrimonio marittimo.

Sono presenti diversi spazi educativi e attrezzature tecnologiche all'avanguardia: terminale interattivo, spazio di proiezione con schermo 4K, doccia panoramica, immagini e suoni.