Tour de France 2024: i percorsi delle ultime due tappe in terra nizzarda

Il giorno dopo l'arrivo della Parigi-Nizza, gli organizzatori del Tour de France hanno svelato, ieri, alla presenza del Sindaco di Nizza Christian Estrosi e del Principe Alberto II di Monaco, i dettagli delle ultime due tappe dell'edizione 2024.

Per la 20ª tappa in programma sabato 20 luglio 2024 è stato disegnato un percorso di montagna da Nizza al Col de la Couillole, mentre la 21ª tappa sarà disputata a cronometro domenica 21 luglio tra Monaco e Place Masséna a Nizza: circa 35 km.

Una tappa, dunque, non “formale”.

L’arrivo del Tour de France lontano da Parigi già costituisce una novità, ma per gli ultimi due giorni dell'edizione 2024 è stato architettato un programma ad altissimo potenziale, con gli ingredienti necessari per sconvolgimenti ai vertici.

Il “week-end azuréen” inizierà con una tappa di montagna caratterizzata tanto dal suo dinamismo (132 km) quanto dalla difficoltà delle sue salite. Il Tour percorrerà le strade della Parigi-Nizza: dopo il Col de Braus, il gruppo affron la salita al Col de Turini, per poi giungere al Col de La Colmiane. Al termine di una bella serie di saliscendi, l’arrivo sarà al Col de la Couillole con gli scalatori chiamati a spendere le ultime energie.

Dopo aver iniziato il suo percorso in Italia, i corridori del Tour de France usciranno nuovamente dai confini nazionali per una manciata di chilometri, il tempo di lasciare il Principato di Monaco.

La rampa di partenza di una cronometro era già stata installata sulla "Rocca" in occasione della prima tappa del Tour 2009. Stavolta non è per la prima Maglia Gialla ad essere in palio, ma l'ultima, la più importante: resta da vedere se la classifica alla vigilia dell’ultimo sforzo renderà possibile, probabile o irrealistico un cambio di leader durante l'ultima tappa del Tour.

Nella cronometro finale di 35,2 km, i corridori dovranno affrontare difficoltà ben note agli habitué della Course au Soleil: La Turbie e il Col d'Èze per dirigersi poi verso Nizza e il traguardo a Place Masséna.