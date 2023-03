Ligue 1. Torna alla vittoria il Monaco, il Nizza non va oltre un pareggio interno che non serve alla classifica

Un pareggio che non ci voleva, quello che il Nizza ha registrato, in casa propria, contrapposto al Lorient: una divisione della posta che non aiuta la classifica dei rossoneri, che vedono allontanarsi i “diretti antagonisti” alla corsa per un posto in Europa.

Il Nizza, unica squadra francese ancora in lizza in un torneo europeo, dovrà affrontare, nei quarti di Conference League, il 13 e il 20 aprile gli svizzeri del Basilea.

La sconfitta interna del Paris Saint Germain ad opera del Rennes rafforza la posizione in classifica dei bretoni, ora quinti in zona Conference League. Resiste al secondo posto il Marsiglia, vincitore a Reims.

Vincono il Lens che infligge una dura lezione al “povero” Angers e il Lille che espugna Tolosa.

Vittoria esterna anche per il Monaco, in Corsica in casa dell’Ajaccio e, per la squadra del Principato, è una buona notizia dopo tre gare con un solo punto all’attivo.

In coda ennesime sconfitte per l’Angers (quinta consecutiva) ad opera del Lens e per l’Ajaccio (terza consecutiva).

Finisce in pareggio lo scontro diretto tra Troyes e Brest, mentre lo Strasburgo batte l’Auxerre e lo distanzia in classifica.

La gara senza emozioni della giornata, Montpellier – Clermont, finisce con la vittoria dei padroni di casa, mentre pareggiano Lione e Nantes, squadre che hanno ben poco da chiedere alla classifica.



La prossima settimana niente campionato di Ligue 1 che lascia la scena alla Nazionale ed alle qualificazioni agli Europei del 2024. La Francia è inserita nel Gruppo B in compagnia di Paesi Bassi, Irlanda, Grecia e Gibilterra.

Il calendario prevede, venerdì 24 marzo 2023 , Francia – Paesi Bassi e l unedì 27 marzo 2023 Irlanda – Francia.