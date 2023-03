“Cemenelum a 360°”, immersi nella realtà virtuale al Museo Archeologico di Cimiez

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico combinano tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori indietro nel tempo.

Un viaggio a ritroso di 2.000 anni all’epoca di Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Basta indossare il visore che crea una realtà virtuale per tuffarsi nel cuore delle terme: grazie ad una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Servizio Archeologico Nice Côte d'Azur, ci si trova immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Il Museo Archeologico si trova in avenue des Arènes de Cimiez 160 e per potersi immergere nella realtà virtuale occorre avere almeno 13 anni. Il servizio è su appuntamento e viene svolto ogni mercoledì alle 14 e alle 15. Il costo è di 2,55 euro a persona e la prenotazione può essere effettuata telefonando al numero 04-93-81-59-57 o inviando una mail a romain.lavalle@ville-nice.fr