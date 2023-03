Cremona&Bricks: la magia dei mattoncini torna ad affascinare grandi e piccini

Scalda i motori la seconda edizione di Cremona&Bricks, l’evento che attraverso i celebri mattoncini colorati promuove il valore formativo del gioco, inteso sia come strumento per l’apprendimento scolastico, sia come utile supporto alla formazione professionale per gli adulti. La Manifestazione, organizzata da CremonaFiere in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, si svolgerà in Fiera a Cremona il 15 e 16 Aprile, ampliandosi significativamente in termini espositivi e contenutistici.





Diorami e MOC (My Own Creation) di tutti i tipi e per tutti i gusti, organizzati in aree tematiche (Area Pirati, Castello, Star Wars, Technic e Western solo per menzionarne alcune), lo spettacolare Diorama City che l’ Ass. Cremona Bricks riproporrà quest’anno ancora più in grande, raggiungendo il proprio record di costruzione, otto aree gioco per bambini di tutte le età, l’area Mercatino e l’area Ravanata per i più tenaci appassionati e collezionisti, sono solo alcuni degli ingredienti che compongono la seconda edizione di Cremona&Bricks . Non mancherà naturalmente un ricco programma eventi con spettacoli e intrattenimento a tema Disney ed Harry Potter e una rassegna di conferenze e appuntamenti dedicati agli appassionati del mondo bricks. Ampia e variegata anche l’area food (interna ed esterna) che permetterà alle famiglie di trascorrere l’intera giornata in Fiera senza doversi preoccupare del pranzo o della merenda.





Largo spazio anche alla formazione con approfondimenti per gli insegnanti, attività e laboratori per e con i ragazzi durante i giorni di Fiera e sperimentazione con LEGO® Education e discipline STEM. Il contest “Progetta una lezione STEM con LEGO® Education” lanciato da CremonaFiere in partnership con C2 Group, infatti, è già in corso e sta coinvolgendo 16 scuole primarie e secondarie da 7 province chiamate a trovare soluzioni a problemi concreti e reali attraverso i kit LEGO® Education. I cinque istituti finalisti, che verranno selezionati da una giuria tecnica, approderanno alla finale che si svolgerà in Fiera Domenica 16 Aprile e presenteranno al pubblico i loro lavori.





"Questa seconda edizione parte con il giusto slancio - dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere -. Rispetto allo scorso anno abbiamo quadruplicato l'area e siamo passati nel padiglione 2, un padiglione da 23.000 mq. L'evento prosegue nel solco tracciato lo scorso anno con una eccezionale esposizione, ma anche tante attività, testimoniate ad esempio dal coinvolgimento delle scuole che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Siamo convinti che la formazione sia alla base di tutto pertanto abbiamo insistito affinché gli aspetti formativo e culturale fossero parte integrante dell'evento ed abbiamo trovato piena disponibilità dalle istituzioni Comune, CCIAA e Provincia che hanno patrocinato l'evento, e dai nostri partner Cremona Bricks per l'organizzazione della manifestazione e C2Group per l'evento dedicato alle scuole. Una fiera come la nostra ha anche questo ruolo di unione di professionalità e realtà del territorio."