Mougins dedica mostre ed eventi a Pablo Picasso a cinquant’anni dalla morte (Foto)

Pablo Picasso moriva 50 anni fa, a Mougins, nella sua camera al Mas Notre-Dame-de-Vie che aveva acquistato nel 1961. Era domenica 8 aprile 1973 e aveva 91 anni.

Il suo rapporto con Mougins inizia alla fine degli anni 1930, durante i suoi vari soggiorni all'hotel Vaste Horizon in compagnia della sua musa Dora Maar e di altri amici artisti come Paul Eluard, Man Ray, Lee Miller, Jean Cocteau.

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, sono state organizzate, in tutto il mondo, una quarantina di grandi mostre.



Una “mobilitazione senza precedenti” per “l'artista più famoso dell'arte moderna”, secondo i governi francese e spagnolo che hanno organizzato congiuntamente una serie di tributi.

La città di Mougins, che ha ospitato Picasso negli ultimi anni della sua vita, non poteva mancare all'evento.

Da aprile a ottobre 2023 verranno proposti una serie di mostre, proiezioni e tour esclusivi per rendere omaggio all'artista e consentire di immergersi il più vicino possibile in quella che era la vita quotidiana del maestro a Mougins