Cannes, recuperato l’altare maggiore della Chapelle de la Miséricorde

Sono giunti a termine, a Cannes, i lavori avviati nel novembre 2022 di restauro dell'altare maggiore della Chapelle de la Miséricorde, situata nel quartiere Forville-Suquet, culla storica della città.

Un intervento costato oltre 60 mila euro inserito nei più ampi lavori di ristrutturazione della Cappella.

L’edificio venne costruito tra il 1598 e il 1607 ed è uno dei più antichi della città



La prima fase del progetto ha riguardato il restauro del pregevole altare maggiore in marmi policromi in stile barocco. Datato 1775, l’altare era in uno stato di conservazione molto deteriorato a causa dei sali generati dall'umidità che ne avevano corroso la struttura, in particolare nella parte anteriore e inferiore.

La sua ristrutturazione, completata all'inizio di marzo, ha richiesto l’intervento di maestri d’arte: restauratori di sculture, marmisti e scalpellini.

Nel prossimo mese di settembre, verrà avviata la seconda parte dei lavori per preservare la Chapelle de la Miséricorde. Gli interventi prevedono la riparazione del tetto, i rivestimenti interni ed esterni, la falegnameria interna ed esterna, il recupero del cancello d'ingresso in pietra da taglio, la riverniciatura dei rivestimenti interni, l'illuminazione interna nonché il potenziamento dell'impianto elettrico.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori dopo nove mesi.