Garanzia accessoria "Assistenza Stradale": tutto quello che c'è da sapere

Sebbene rappresentino da sempre un reale vantaggio per i contraenti e molti, giustamente, le leggano come investimenti a lungo termine, c’è ancora chi stigmatizza le garanzie accessorie e le vede solo come un peso che fa lievitare ulteriormente il prezzo dell’RC Auto obbligatoria.

È vero: le garanzie accessorie hanno un costo, ma spesso è irrisorio se comparato alla riparazione o alla richiesta di intervento che ci si troverebbe a sostenere in caso di necessità. Ecco perché, molto spesso, si consiglia di leggere attentamente i termini e le condizioni di tali garanzie e di aggiungere solo quelle effettivamente utili a seconda delle singole esigenze. Ve ne sono alcune, tuttavia, che sono davvero universali e che, a prescindere dallo stile di guida e di vita, sarebbe bene tenere in considerazione nel momento in cui si stipula una polizza auto/moto.

Facciamo un esempio per tutti: chiamare, anche una sola volta nel corso dell’anno, un carroattrezzi perché si è rimasti in panne – magari nel weekend e lontano da casa – costa sicuramente più dell’importo richiesto dalla compagnia assicurativa per la garanzia Assistenza Stradale per un’intera annualità. L’eventualità che possa accadere è meno remota di quanto si possa immaginare, anche se la macchina è nuova e in ottimo stato può capitare, infatti, a chiunque di forare uno pneumatico o di trovarsi a secco con la benzina.

Ecco, dunque, che quando si sottoscrive un contratto assicurativo, già nel richiedere il preventivo, è necessario considerare le garanzie a disposizione e agire di conseguenza: le assicurazioni on line, permettono a chiunque di richiedere un preventivo in modo autonomo, sicuro e veloce, ad esempio tramite ConTe.it lo si può fare andando direttamente sul sito e inserendo pochi dati riguardanti il veicolo e il suo proprietario. Per riceverlo, tuttavia, bisogna selezionare quali garanzie si vogliono includere. Nel caso specifico dell’Assistenza Stradale, ConTe.it consente di scegliere tra due tipologie di copertura:

- Normal: che include soccorso stradale con riparazione sul posto, traino due volte l’anno, ricerca e invio dei pezzi di ricambio;

- Plus: che, in più, aggiunge il servizio di rientro dei passeggeri o del proseguimento del loro viaggio, le spese di albergo e prima colazione, un veicolo sostitutivo su tutto il territorio italiano, anticipo delle spese di riparazione del veicolo e della cauzione penale.

Utilissimo, dunque, sottoscrivere garanzie accessorie, ma importantissimo farlo tramite professionisti del settore che sono in grado di garantire qualità, trasparenza, competitività dei prezzi e velocità nella gestione delle pratiche.

