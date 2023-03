A Monaco per le vacanze pasquali tante iniziative per i bambini

Come ogni anno in occasione delle festività pasquali, il Comune di Monaco, in collaborazione con diversi suoi servizi, organizza diverse attività per bambini.



Tra un laboratorio manuale che unisce il tema della Pasqua e l'ecologia ed una caccia alle piante tra i cactus o una caccia alle uova sotto gli ulivi del Parco Principessa Antonietta, quale preferiranno i ragazzi?

Il prossimo laboratorio eco-divertente nella sala A Fàbrica avrà come tema “Il mio coniglietto verde” e avrà luogo mercoledì 5 aprile 2023 alle 15:00. Pertanto, i bambini dai 6 ai 10 anni possono fare un coniglio da cartone e piante riciclati, in collaborazione con l'associazione Les Petits Ecoliers de Monaco. Prenotazione obbligatoria al +377 93 15 29 33.

Quest'anno anche il Centro Botanico partecipa agli eventi organizzando sabato 8 aprile 2023, una “Caccia alle piante” per bambini dai 3 ai 12 anni che frequentano la scuola o risiedono a Monaco. Il gioco (1 ora circa) si svolgerà nel cuore delle serre del Centro Botanico e delle partenze si svolgerà alle 9:30, 10:30 e 11:30 Prenotazione obbligatoria per telefono +377 93 15 29 80 o per e-mail: jardin-exotique@mairie.mc

Infine, il servizio di animazione della città, in collaborazione con l'associazione La Boîte de Jeux offre anche quest'anno la sua grande caccia all'uovo nei vicoli del Parco della Principessa Antonietta, Domenica 9 aprile 2023 dalle 14:00 alle 17:30 Questo "Grande Gioco di Pasqua", che ruota intorno laboratori divertenti e originali, è gratuito e destinato ai bambini che frequentano la scuola a Monaco, dalle 6 anni. Su prenotazione sono previste diverse sessioni di gioco della durata di 30 minuti ciascuna obbligatoria al seguente indirizzo: www.laboitedejeux.net/paques.