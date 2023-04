Osare con una frusta bdsm per riaccendere il rapporto di coppia

Per salvare una relazione a volte osare può sembrare difficile per alcuni, tuttavia, può permettere di ricostruire quella connessione speciale che hai con il tuo partner. In definitiva, si tratta di dare priorità al desiderio di entrambi, ma come riuscire in questa impresa? La domanda è stata posta, ora bisogna decidere come ravvivare la relazione! Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il calo della libido sia responsabile del problema. Molte coppie si confrontano con questo dilemma e molti, anche se non è necessariamente vero, pensano che una mancanza di desiderio reciproco significhi che la loro relazione abbia dei problemi o stia perdendo vigore. Se ami davvero il tuo partner, allora questo articolo è ciò che fa per te! Ti aiuterà sicuramente ad apprezzarlo ancora di più.

Ridurre lo stress

Potresti stupirti di quante coppie ritrovano l'entusiasmo semplicemente spegnendo i dispositivi elettronici e tralasciando qualsiasi cosa possa causare stress. Se sei sotto pressione, tutto il tuo corpo ne risente, compreso l'organo che controlla la tua libido: il cervello. Quando hai troppo per la testa, è improbabile che tu possa godere di un'esperienza piacevole. Che cosa puoi fare con il partner per alleviare lo stress? Rispondi a questa domanda e sarà tutto ok!

Divertirsi un po' in cucina

Ok, so a cosa stai pensando e non era quello che mi aspettavo. Ma non è un'idea sbagliata! Potresti aumentare la tua libido in modo naturale con l'alimentazione. Molti studi hanno dimostrato che alcune vitamine e minerali possono favorire la sensibilità dei nervi ed essere stimolanti per i livelli ormonali, portando così ad un aumento del desiderio reciproco, prova tu stesso!

Usare una frusta bdsm può risvegliare fantasie proibite in una coppia

Sicuramente ti starai chiedendo come si possa trovare piacere da una frusta bdsm, però abbi fiducia e continua a leggere. La frusta è un simbolo iconico nella pratica BDSM. Ha una storia lunga e profonda, che permette alle persone di esplorare la libertà dei sentimenti. Per iniziare a comprendere le regole della sottomissione BDSM, devi scoprire di più su come l'uso di questo oggetto possa essere giocoso, sensuale, appassionato o violento! Indipendentemente dai tuoi desideri, anche quelli proibiti, non sottovalutare l'importanza della sensibilità del tuo partner. Dovrà avere piena fiducia in te.

Quali sono i benefici dell'utilizzo di una frusta in un rapporto intimo?

Certamente, una parte del piacere tratto dalle frustate deriva dal masochismo della persona che le riceve, mentre il sadismo del partner troverà soddisfazione completa. Tuttavia, non dobbiamo esagerare nemmeno con l'idea dei romanzi di de Sade. Per mantenere l'intensità dell'atto durante un rapporto, alcune frustate durante una relazione possono aiutare. Dopo pochi minuti di penetrazione, molte donne diventano insensibili all'interno della loro vagina troppo dilatata. Un afflusso di sangue nella zona dei glutei, stimolato da poche frustate, può quindi ravvivare le forti sensazioni attese. Si può iniziare dando colpi di frusta distanziati e relativamente morbidi, prima di far schioccare le strisce della frusta sempre più forte. Questo è quando i glutei iniziano lentamente a riscaldarsi, provocando una sensuale e intensa sensazione di bruciore che può contribuire in gran parte a indurre l'orgasmo durante il rapporto.

Frusta bdsm: come usarla veramente?

Anche se sembra essere un sex toy molto potente, l'uso della frusta e l'intensità con cui viene utilizzata dipenderanno davvero dai gusti individuali. Le pratiche BDSM possono essere molto leggere, moderate o pesanti. Quindi non c'è nulla da temere e, anzi, sperimentare cose nuove è sempre la chiave del piacere. Tu e il tuo partner dovrete stabilire un codice chiaro per l'uso con qualsiasi sex toy che, se usato in modo eccessivo, potrebbe ferire l'altro. È consigliabile indicare chiaramente il tipo di intensità desiderata quando si utilizza la frusta e stabilire una parola chiave per indicare all'altro quando fermarsi. In questo modo entrambi potrete godervi il momento senza superare il limite prefissato fin dall'inizio. L'uso della frusta, come per qualsiasi altro sex toy, va fatto in un ambiente totalmente privato e confortevole, dove entrambi vi sentirete a vostro agio per dare libero sfogo a tutti i giochi e le pratiche sessuali che vi piacciono.