Ligue 1. Il campionato entra nel vivo, le squadre che pensano all’Europa non possono più sbagliare

La Francia conduce saldamente il proprio girone di qualificazione agli Europei del 2024: due vittorie in altrettanti incontri inaugurano la formazione del nuovo “capitano” Mbappe.

Incombe, comunque, il campionato di Ligue 1 con la ventinovesima giornata .

L’ultima giornata ha “consegnato” una classifica che ormai sta assumendo una fisionomia ben precisa.

Qualificazione alle Coppe Europee

Saranno 3 le formazioni che approderanno alla Champions, una all’Europa League (l’altra formazione verrà individuata dalla finale della Coppa di Francia dalla quale sono ormai escluse le formazioni di vertice) ed una in Conference League.

Il Paris Saint Germain conduce saldamente la classifica, nonostante la sconfitta patita nell’ultima giornata, mentre il Marsiglia ed il Lens seguono distanziate di parecchio.

La lotta per le “coppe europee” coinvolge anche il Monaco, quarto in graduatoria, il Rennes e il Lille.

Nizza e Lorient, per rientrare nei giochi, dovrebbero infilare lunghe serie di vittorie. Il Nizza, che era sulla buona squadra, nelle ultime cinque giornate ha vinto una sola volta e pareggiato tutte le altre: difficile, con questi risultati, poter sperare in un recupero di 6 punti sul Rennes, al momento in zona Conference.



In coda

Le retrocessioni dirette sono quattro. Al momento l’unica che formazione “senza speranze” è l’Angers che perde ormai da cinque incontri consecutivi.

Tante le squadre che vorrebbero sfuggire alle tre altre ultime piazze: Troyes e Ajaccio affiancate a quota 21, Auxerre (23 punti), Brest (24 punti) e Strasburgo (26 punti).

Un torneo nel torneo che renderà “di fuoco” le ultime giornate del campionato.



Venerdì 31 marzo , intanto, debutterà la ventinovesima giornata con l’ennesimo derby del Mediterraneo tra il Marsiglia e il Montpellier, che nelle ultime cinque gare ha vinto 4 volte e pareggiato una.

Sabato 1° aprile due “scontri” da non perdere: Rennes – Lens e Auxerre – Troyes, praticamente degli spareggi!

Domenica 2 aprile , all’ora di pranzo, andrà in scena un altro scontro d’alta classifica: Lorient – Lille.

Nel pomeriggio il Nizza sarà di scena ad Angers e il Monaco riceverà lo Strasburgo.

Gare “da tenere d’occhio” Clermont – Ajaccio, Nantes - Reims e Brest – Tolosa.

A sera, poi, uno scontro d’altri tempi: Paris Saint Germain – Lione.