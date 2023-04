Lavori alla spiaggia del Larvotto, per essere pronti a fine aprile alla riapertura completa

Come lo scorso anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva e nell'ottica di accogliere al meglio i numerosi fruitori del complesso balneare del Larvotto, i lavori di riprofilatura generale della spiaggia sarà effettuato dall'11 al 28 aprile, al fine di ridurre la pendenza che ha fortemente accentuato in inverno.

Tale intervento, esclusivamente a terra, consiste nel livellamento del tumulo di ghiaia e consentirà ripristinare una morfologia adeguata alla spiaggia per garantire una sufficiente capacità di accoglienza e soddisfare le esigenze di garantire l'accesso alle zone di balneazione. Al fine di rispettare l'equilibrio della biodiversità marina presente nel sito, questa operazione sarà accompagnata dall'installazione di reti di contenimento sullo specchio d'acqua, a destra delle calette, di 120 metri ciascuno. Preserveranno così l'adiacente riserva sottomarina dai sedimenti generati da riprofilatura. Per la tutela degli utenti, la balneazione sarà vietata per tutta la durata di questa intervento.

Tuttavia, la spiaggia rimarrà accessibile dal lotto, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori che saranno dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30

I ristoranti e i negozi del complesso rimarranno aperti, senza restrizioni. Durante tutta la stagione verrà effettuata una regolare manutenzione per mantenere la larghezza e la pendenza morbidezza della spiaggia, senza causare nuove chiusure o inaccessibilità per bagnanti