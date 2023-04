Il Festival des Jardins a Mentone dura sino al 1^ maggio

Il tema della 4a edizione del Côte d'Azur Garden Festival è "Prospettive sorprendenti". Un tema che dovrà essere preso in considerazione da professionisti del paesaggio, architetti, designer, artisti, scenografi, decoratori e studenti specializzati che parteciperanno al concorso internazionale per la creazione del paesaggio diffuso tra Cannes, Monaco, Grasse, Nizza, Antibes e Mentone. In programma anche giardini "fuori concorso", realizzati dai servizi e dai partner per gli spazi verdi, e numerose attività per bambini e adulti.

3 diversi progetti per il concorso di creazione del paesaggio, si possono ammirare nei giardini del Biovès:

• “BROWSER LITTLE MATTER” di Quentin Aubry & Zeger Dalenbert (Paesi Bassi)

• “VERTIGINOUS KEYS OF SOL” di Luciana Aliker & Christian Theresine (Francia – Guyana)

• “THE BLUE TIDE GARDEN” di Jasimina Mallak (Croazia)

Un giardino ispirato a Cocteau

Che partecipino o meno al concorso, 10 comuni delle Alpi Marittime e del Principato di Monaco presenteranno al di fuori del concorso creazioni paesaggistiche sul tema del Festival. Questi 13 giardini effimeri sono realizzati dai servizi di spazio verde locale e la loro visita è gratuita. A Mentone, il Comune offrirà un giardino sul tema di Cocteau perché per questo artista locale "il tempo era una questione di prospettiva". Intrattenimento pubblico in generale Molte attività saranno offerte al grande pubblico nell'ambito del Garden Festival. Così, conferenze, visite guidate e workshop scandiranno il Festival, portando una dimensione educativa all'evento. Vendita all'ingrosso al giardino di Serre de la Madone, caccia alle uova al Clos du Peyronnet, visita eccezionale al giardino dell'Esquinade (nuovo giardino privato visitabile), conferenza seguita da una visita al giardino di Maria Serena sul tema "Les jardins of Mentone e la riviera franco-italiana, dai resort ai giardini dell'Eden”, ma anche laboratori “scoperta delle piante cosmetiche” e “colori e piante – tintura vegetale sui tessuti”.

