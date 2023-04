Marineland: il luogo giusto per le vancanze di Pasqua

Dall'8 aprile al 9 maggio 2023, grandi e piccini potranno assistere, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, a 19 spettacoli di animali mozzafiato e attività didattiche per conoscere sempre di più orche, delfini, leoni marini o squali.



Per questa nuova stagione 2023, i team dello zoo Marineland Côte d'Azur hanno preparato un programma originale per le vacanze di Pasqua francesi (dall'8 aprile al 9 maggio 2023), con due nuovi spettacoli alla riscoperta dei delfini tursiopi e uno spettacolo con killer del tutto unici balene in Europa.



2 spettacoli di delfini unici



I custodi degli animali di Marineland hanno preparato due nuovissimi spettacoli di delfini per questa stagione 2023. "Emozioni Marine", al mattino, permette di conoscere meglio i delfini e ammirare momenti di dolcezza e complicità in acqua tra addestratore e animale. Con “Magic dolphins” nel pomeriggio, gli addestratori di delfini rivelano l'entità delle capacità fisiche e intellettuali di questa straordinaria specie. Momenti intensi da non perdere in nessuna circostanza, questi spettacoli mirano a ispirare grandi e piccini sull'importanza di prendersi cura dei nostri oceani.



Quando orche e leoni marini ti stupiscono



Ogni giorno, i visitatori possono anche assistere a uno spettacolo spettacolare con le orche assassine. Ispirato al comportamento in natura, questo spettacolo di animali mette in mostra le abilità più impressionanti di questi giganti dei mari. Vedere le orche assassine così da vicino è assolutamente unico nell'Europa continentale!



Marineland ha approfittato dell'inverno per migliorare gli spazi abitativi dei leoni marini. I leoni marini di Steller, i più grandi del mondo, ti incontrano due volte al giorno per un divertimento impressionante. Quando questi colossi del peso di diverse centinaia di chili si tuffano dalla cima delle rocce, attenzione agli schizzi! Puoi anche scoprire Mia, un leone marino del Sud Africa che festeggerà il suo primo compleanno il 29 maggio, e i bellissimi leoni marini della California e della Patagonia.



Lo zoo propone inoltre ogni giorno attività didattiche con pinguini, tartarughe, orche assassine, foche o squali, momenti più intimi con gli animatori didattici di Marineland. Queste animazioni ti permettono di ammirare questi animali eccezionali, di comprendere meglio il ruolo che svolgono nei mari e negli oceani e le minacce che devono affrontare.



Zebre divertenti a Marineland!



Se Marineland è conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo per orche assassine, delfini e leoni marini, lo zoo marino della Costa Azzurra permette di ammirare altre specie sorprendenti: pesci pagliaccio, fenicotteri cubani, murene, razze, tartarughe caretta e persino pavoni al voliera gigante. Divertenti zebre si sono appena unite agli squali grigi, nutrice e toro nel "tunnel degli squali". Gli squali zebra (che sembrano più leopardi che animali striati) si evolvono nel cuore di questo gigantesco acquario immersivo lungo 30 m per un faccia a faccia impressionante! E per gli appassionati di pinguini, è possibile vederli dal vivo: il bellissimo piumaggio dei pinguini reali, i saltellanti pinguini saltaroccia o gli eleganti pinguini di Humboldt, oppure seguire le loro avventure su uno schermo gigante grazie al nuovo film d'animazione in 5D “il Happy Feet experience” (una sessione in italiano al giorno).



Marineland, come ogni moderno zoo accreditato, garantisce la salute e il benessere degli animali di cui è responsabile applicando e superando anche i più recenti criteri nazionali e internazionali per l'accoglienza della fauna marina, grazie alle competenze del suo personale, alla qualità delle le strutture e il rapporto unico tra i custodi e gli animali.



I visitatori possono anche partecipare a incontri unici con delfini, orche o leoni marini accompagnati da custodi di animali: momenti intensi, ricordi per la vita. Queste interazioni sono in numero limitato (soggetto a disponibilità), a pagamento e soggette a criteri di età e dimensioni per motivi di sicurezza.



Ultima buona notizia: i prezzi di ingresso 2023 per adulti e bambini rimangono invariati, nonostante l'inflazione.

www.marineland.fr