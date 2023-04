'uBroker Spa' tra le prime società italiane per puntualità bancaria e finanziaria

Ennesimo e prezioso riconoscimento per ‘uBroker Spa’, l’innovativa azienda italiana che per prima ha sviluppato un progetto con un obiettivo rivoluzionario: azzerare le bollette di luce e gas.

La terza edizione dei ‘Credit Reputation Awards 2022’, premio dedicato alle aziende che hanno saputo distinguersi maggiormente per puntualità verso il Sistema Bancario e Finanziario, si è tenuta il 20 aprile 2023 a Milano e ha visto tra i premiati anche la multiutility company torinese uBroker. Il premio è stato ritirato da Angelo Sidoti, CFO e amministratore con delega dei settori amministrazione, recupero crediti e affari societari di uBroker. Il riconoscimento è frutto di un lavoro inestimabile svolto quotidianamente da Angelo Sidoti e dal suo team. Per questo motivo, il CFO di uBroker ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo; l’azienda è stata, infatti, premiata nella categoria “large”, una riconferma fondamentale per una realtà che lavora nel settore energetico e compete ogni giorno con i colossi del comparto.

Ad avvalorare l’importanza di questo riconoscimento alcuni dati e considerazioni. All’evento hanno preso parte oltre 100 imprese con fatturati compresi tra 5 milioni e oltre 3 miliardi di euro: il tutto alla presenza di ospiti d’eccezione, fra cui esponenti di spicco del mondo bancario e finanziario, inclusi alcuni dei maggiori rappresentanti del settore dei Fondi di Private Equity.

La rassegna è ideata e condotta da MF Centralerisk, PMI innovativa specializzata nel monitoraggio della salute finanziaria delle aziende. La quale, per assegnare i premi, ha svolto un’analisi attraverso la propria piattaforma Monitor CR, che elabora e rende fruibili i dati della Centrale Rischi, facilitando la lettura e l’analisi delle informazioni relative alla salute finanziaria delle imprese.

La menzione viene conferita alle imprese che hanno conseguito una valutazione compresa tra AAA e BBB investment grade, avendo dato prova di rigore nei rapporti con le Banche, comprovati dall’analisi delle rilevazioni contenute nelle Centrale dei Rischi di Credito per tutto l’anno 2022. E mantenendo così qualità negli attivi di Banche ed Enti Creditizi, destinando le restanti risorse in altri impieghi a vantaggio di tutto il Paese.

“Siamo onorati e orgogliosi di questo nuovo risultato che ci incoraggia a migliorarci ogni giorno sempre di più in ogni settore e che si aggiunge ai riconoscimenti già ricevuti. Inoltre, ci riteniamo felici e fortunati perché continuiamo a seguire una passione che si fa professione. Essere tra i primi 100 marchi italiani bancariamente più affidabili equivale a rafforzare, certificandola ulteriormente, la fiducia che un numero sempre crescente di consumatori continua a riconoscerci affidandoci le proprie utenze di luce e gas. Questo premio è per noi un fiore all’occhiello ancor più importante se teniamo in considerazione che, secondo gli ultimi dati di Banca D’Italia 2022, su 160mila società di capitali, solo 12.500 monitorano costantemente le proprie posizioni in Centrale Rischi”, ha dichiarato Cristiano Bilucaglia, Ceo e Presidente di ‘uBroker Spa’.