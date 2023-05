Come influisce il segno zodiacale sulla vita amorosa?

L'astrologia ha sempre svolto un ruolo importante nel fornire alle persone informazioni sul loro posto nel mondo. Tuttavia, di recente la sua influenza è aumentata nei paesi occidentali, poiché le persone si affidano sempre di più alle stelle attraverso account sui social media. A partire dalle applicazioni o dai social network che informano sui diversi oroscopi giornalieri e una miriade di meme che mostrano le caratteristiche speciali del nostro segno zodiacale.

È una credenza che si sta popolarizzando sempre di più tra le nuove generazioni e la consultazione delle stelle è possibile grazie alla posizione dei pianeti e delle stelle al momento della nascita di una persona. Essere nati sotto il segno del cancro può influire sulla personalità, il destino e la fortuna. Alcune persone e grandi esperti di astrologia ritengono che l'astrologia possa anche influire sulla vita sessuale. Anche se non esistono prove scientifiche a sostegno dell'idea che l'astrologia influisca sulla vita sessuale delle persone, ci sono alcune interpretazioni astrologiche che suggeriscono che alcuni segni zodiacali possono avere determinate caratteristiche sessuali.

Il team di ricerca di Bakeca Incontri spiega come nascere sotto un segno zodiacale possa influire sulla vita intima delle persone.

Per contestualizzare un po'...

Per esempio, si crede che le persone nate sotto il segno dell'Ariete siano appassionate e ardenti a letto, mentre le persone nate sotto il segno del Toro possono essere più romantiche e sensuali. Si ritiene che le persone nate sotto il segno dei Gemelli siano più avventurose e aperte a sperimentare cose nuove, mentre le persone nate sotto il segno della Vergine possono essere più riservate e critiche del loro partner sessuale.

Ma queste qualità sono del tutto vere? Bisogna considerare che l'astrologia è una credenza e non una scienza. Qualsiasi relazione tra astrologia e vita sessuale è soggettiva e dipende dall'interpretazione personale di ogni individuo. Pertanto, l'astrologia può essere utile per alcune persone come modo per esplorare la loro sessualità e comprendere se stessi, ma non dovrebbe essere utilizzata come guida per prendere decisioni importanti sulla vita sessuale.

Ecco un elenco della compatibilità sessuale tra i diversi segni:

Ariete

La prima casa zodiacale è l'Ariete. Queste persone non hanno paura di niente e vogliono sempre provare cose nuove. È un segno di fuoco e si nota molto. Non hanno paura di prendere l'iniziativa e vogliono che l'altra persona non si tirino mai indietro.

Possono essere molto compatibili con altri segni di fuoco come Leone o Sagittario e con alcuni di aria. Ma la realtà è che il segno con cui sono più compatibili a letto è l'Acquario. Sa come soddisfare tutti i desideri. Poiché l'Acquario ha una mentalità molto aperta e orientata alla sperimentazione, ogni giorno vuole provare qualcosa di nuovo, è garantito.

Inoltre, l'Aquario è un segno che si lascia trasportare facilmente e non ci sono problemi a dominarlo a letto. Questo solitamente piace molto all'Ariete. Non c'è dubbio che con l'Aquario si possa godere molto. Quindi, se in qualche momento si ha un appuntamento con una bella escort Roma molto avventurosa, potrebbe essere del segno dell'ariete..

Toro

A letto cerca qualcosa di più della semplice soddisfazione e divertimento. Queste persone vogliono connessione, vogliono capire l'altra persona, vogliono sentire ed essere sentiti.

In generale si muovono bene con i segni di terra e di acqua. Quindi, il segno con cui si sentono più a loro agio a letto è lo Scorpione. Con lo Scorpione l'ambiente diventa molto ardente e passionale, come una notte di avventura con una sensuale escort Torino.

Lo Scorpione è un segno molto passionale e sa come soddisfare i desideri più oscuri. Non solo si godrà a livello fisico, ma anche a livello emotivo.

Gemelli

Vuole godersi l'amore come se fosse un'altra avventura. Ai Gemelli piace provare cose nuove, sia fuori dalle lenzuola che sotto di esse. Il loro principale obiettivo è divertirsi e lasciarsi andare. Per questo i segni di fuoco accendono tutto il loro corpo, un compagno con cui scintille voleranno fin dal primo momento è il Sagittario.

Con lui/lei non ci saranno mai problemi a letto, questo è sicuro. È la definizione perfetta del fatto che gli opposti si attraggono. Entrambi nati con questi astri osano provare qualsiasi posizione, fare ciò che vogliono. Quando sono insieme non si sentono sotto pressione.

Cancro

Per i nati nella casa del Cancro è tutto o niente. Se il loro partner riesce a dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno, sia a livello intellettuale che sessuale, andrà tutto liscio. Ma se c'è qualcosa che non va... tutti a nascondersi! Tireranno fuori il peggio dei nati sotto il segno del Cancro.

I migliori compagni per resistere alla passione dei Cancro sono i Leo e i Toro. Le persone nate sotto il segno del Cancro vogliono che ci siano sentimenti, vogliono sentire qualcosa di più del solo fuoco del momento. Sembri un po' timido, Cancro, ma a letto hai bisogno di qualcuno che ti sappia dare battaglia, qualcuno disposto a soddisfare le tue esigenze.

Leone

A letto, il Leone è un segno che si basa sul divertimento senza impegno, come quando ha passato una notte d'amore con una escort. Non gli importa di essere chi controlla, ma in realtà gli piace che l'altra persona lo sfidi e gli renda le cose difficili.

Vuoi qualcuno che ti dia duro e faccia emergere il tuo lato più feroce. Il segno con cui sei più compatibile a letto è Ariete. Un segno che sarà sempre una sfida e manterrà la scintilla accesa con la sua originalità e spontaneità.

Vergine

Chi è nato sotto questo segno ha bisogno di trovare qualcuno che gli trasmetta un po' di fiducia per andare a letto con lui/lei. Vergine è piuttosto esigente e, anche se ha voglia di godersi un po' di svago, non andrà a letto con chiunque.

Pertanto, il segno con cui è più compatibile a letto è Cancro. Prende il controllo e Cancro non ha problemi a soddisfare i suoi desideri. C'è una buona connessione sessuale tra questi segni perché hanno ciò di cui l'altro ha bisogno. Sotto le lenzuola amano l'azione.

Bilancia

Hanno bisogno di qualcuno che sia all'altezza. Qualcuno che non li annoi o li opprima con troppe dimostrazioni di affetto. I segni più compatibili dipenderanno dal tipo di relazione che vogliono mantenere, nel caso in cui sia chiaro che cercano una relazione seria.

L'astro più compatibile è Toro: con cui si può avere una vita intima super appagante e quella stabilità di cui solitamente si ha bisogno. Per un "amico con benefici", il miglior astro è Gemelli, che sorprenderà sempre con la sua innovazione.

Scorpione

Non tutti sono in grado di soddisfare le esigenze degli Scorpione, nati sotto questo segno sono noti per le loro abilità amorose. Anche se è noto per essere un segno troppo passionale, fatica a trovare qualcuno in grado di accendere la sua fiamma interiore.

Pertanto, il segno con cui è più compatibile a letto è Sagittario. Sagittario fa scomparire le preoccupazioni e fa pensare solo a divertirsi, a passare un bel momento. La passione che hanno entrambi fa saltare scintille sotto le lenzuola.

Sagittario

Ciò di cui hanno bisogno i Sagittario a letto è molta azione, devono divertirsi. Non vogliono sentimenti coinvolti. Vogliono andare dritti al punto. Il segno con cui sono più compatibili a letto è Gemelli. Questa combinazione è semplicemente incredibile. Sotto le lenzuola, non hanno mai paura di provare cose nuove, di scambiare ruoli, di parlare senza tabù di ciò che piace di più. Saranno sempre pronti a soddisfare tutte le fantasie che si propongono.

Capricorno

Solitamente sono molto esigenti, Capri, molto esigenti. Non vanno a letto con chiunque, questo è chiaro. Prima di tutto, hanno bisogno di una base di fiducia e sicurezza. Non permetteranno a chiunque di entrare nel proprio letto, nemmeno per idea. Possono essere molto appassionati, ma devono trovare una persona che dia loro la benzina necessaria per accendere quella scintilla.

I segni con cui sono più compatibili sono Ariete, Cancro, Pesci e Scorpione. Ma oltre a questi, il segno con cui sono generalmente più compatibili a letto è la Vergine. Sono ad un altro livello. Mentre altri segni possono annoiarsi nel tempo, questi due sono esattamente l'opposto. Sono come il buon vino.

La loro compatibilità migliora nel tempo. All'inizio, la passione è buona, ma man mano che si fidano l'uno dell'altro, quella passione diventa ancora MIGLIORE. Adorano la precisione e l'eleganza sottile e naturale della Vergine.

Acquario

A letto, l'Acquario può diventare un vero e proprio turbine. Ha bisogno di una persona al suo fianco che non si sorprenda o spaventi quando lo vede così pieno di energia. In generale, va d'accordo con i segni di fuoco e aria.

Il segno con cui è maggiormente compatibile a letto è la Bilancia. Hanno personalità molto simili e con la Bilancia si sente libero sin dall'inizio. Si capiscono molto bene e i loro piaceri sono simili. Vanno alla stessa velocità, cercano le stesse cose e questo sotto le lenzuola si nota.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che vanno trattate con delicatezza, ma con un pizzico di selvaggia passione. Devono essere con qualcuno forte che sappia prendersi cura di loro, ma anche farli godere.

Hanno una personalità dolce verso la vita, ma hanno anche un lato interiore sorprendente, specialmente a letto. Cercano qualcuno che sia all'altezza dei diversi stati d'animo. Per questo motivo, il segno con cui sono maggiormente compatibili a letto è Capricorno. La connessione che può esserci tra di loro è molto passionale.

Può essere una cottura lenta, Pesci, ma a loro piace molto. Tutto inizia con carezze, abbracci e sensualità, ma poi tutto esplode e fa loro godere molto. Con Capricorno, tutto è ad un altro livello. È un segno di qualità, di eleganza e di forza.

È importante ricordare che ogni relazione tra astrologia e vita sessuale è soggettiva e dipende dall'interpretazione personale di ogni individuo. Goditi la sessualità con il consenso e la responsabilità affettiva.