Cannes, Wes Anderson e Scarlett Johansson conquistano la sala stampa. Il regista: "Non credo agli alieni"

Sono senza dubbio il regista Wes Anderson e Scarlett Johansson i più applauditi al loro ingresso in sala stampa, per l'incontro con i giornalisti dopo l'anteprima di ieri sera al Festival di Cannes del film in concorso "Asteroid City. La pellicola è ambientata all'interno di una piccola città situata nel deserto del sud-ovest degli Stati Uniti, celebre per un gigantesco cratere fatto da un meteorite.

“Wes Anderson – ha spiegato Johansson in conferenza stampa, fasciata in un abito a righe arancioni/fucsia- ci ha messo in questo ambiente vibrante: era come essere a teatro”. Tra le domande rivolte al regista, c'è chi ha chiesto se credesse all'esistenza degli alieni. “Abbiamo fatto – ha spiegato - il massimo per preparare questo film: abbiamo studiato ricerche universitarie. Io comunque non credo agli extraterrestri".

Insieme a loro gran parte del cast, da Maya Thurman-Hawke a Bryan Cranston: quest'ultimo ha dato vita a numerose gag con la stampa. Dopo l'incontro, il cast ha firmato autografi ai decine di fan assiepati fuori.