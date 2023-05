Cosa non può mancare in una cucina professionale?

Quando si parla di una cucina professionale, ci sono alcune cose che non possono mancare per garantire un ambiente di lavoro efficiente e sicuro.

Vediamo insieme quali sono questi elementi.



Innanzitutto, è fondamentale avere una buona ventilazione: in una cucina professionale si utilizzano spesso fornelli, forni e altri strumenti che producono calore e fumi; una buona ventilazione permette di mantenere l'aria pulita e fresca, evitando la formazione di odori sgradevoli e prevenendo il rischio di incendi.



Un'altra cosa importante è l'illuminazione, infatti, dovendo lavorare spesso con coltelli affilati e altre attrezzature per cucina professionale potenzialmente pericolose, un'illuminazione adeguata consente di vedere chiaramente ciò che si sta facendo, riducendo il rischio di infortuni.



Un terzo elemento fondamentale è rappresentato dalle superfici di lavoro: dovendo preparare molti piatti diversi, utilizzando ingredienti crudi e cotti, le superfici di lavoro devono essere resistenti, facili da pulire e non porose per evitare la contaminazione incrociata.



Un altro elemento importante è la refrigerazione; dal momento che si utilizzano molte materie prime diverse, come carne, pesce, frutta e verdura, per evitare il rischio di contaminazioni batteriche è importante conservare questi alimenti a temperature controllate.



Infine, non può mancare un sistema efficace per la gestione dei rifiuti per evitare la proliferazione di batteri e insetti.

Attrezzature per cucina professionale: come si dividono

Nel settore della cucina ristorativa, le attrezzature per cucina professionale sono uno degli elementi chiave per la preparazione di cibi di alta qualità in modo efficiente e sicuro.

Esistono diverse attrezzature da cottura, ognuna con le sue funzioni specifiche che consentono ai cuochi di creare piatti straordinari.



La prima attrezzatura da menzionare è la gamma di fornelli che possono essere a gas o elettrici: i primi offrono una maggiore flessibilità nella regolazione della temperatura e sono ideali per la cottura su larga scala, mentre i secondi sono più precisi nella regolazione della temperatura e sono ideali per la preparazione di cibi delicati.



Un'altra attrezzatura fondamentale è la griglia utile per cuocere carne, pesce e verdure in modo uniforme e conferire loro un sapore affumicato.

Le griglie possono essere a gas o a carbone, ma quelle a gas sono più comuni nelle cucine professionali.



Le pentole sono una delle attrezzature per cucina professionale cruciali in qualsiasi cucina tradizionale .

Ci sono diverse tipologie di pentole, come le pentole a pressione , le pentole a vapore e quelle antiaderenti; ogni tipo ha la sua specifica funzione e può essere utilizzato per preparare cibi diversi.



Le friggitrici sono fondamentali in quanto vengono utilizzate principalmente per friggere alimenti come patatine fritte, crocchette di pollo e pesce.



Infine, il forno è un'attrezzatura da cottura indispensabile; si distinguono: forni a convezione, forni a microonde e forni a gas ognuno con la sua specifica funzione e può essere utilizzato per preparare cibi diversi.



Per completare le attrezzature per cucina professionale, è necessario avere una buona quantità di utensili da cucina che includono coltelli da chef di alta qualità, pinze, spatole, cucchiai e altri strumenti specifici per la preparazione dei vari alimenti.



Inoltre, non bisogna dimenticare la presenza di una buona lavastoviglie industriale che può gestire un grande volume di piatti e utensili in modo rapido ed efficiente.

Attrezzature per cucina professionale: come avere una cucina a norma

Le cucine professionali sono ambienti di lavoro particolari, in cui si manipolano alimenti e si utilizzano attrezzature e macchinari specifici.

Avere una cucina a norma con le giuste attrezzature per cucina professionale, significa garantire la sicurezza degli operatori, dei clienti e la qualità igienica degli alimenti lavorati.

Inoltre, rispettare le norme vigenti è un obbligo a cui devono sottostare tutti coloro che vogliono aprire un'attività di ristorazione.



Affinché una cucina sia a norma deve avere:

pavimentazione e rivestimenti lisci , impermeabili , resistenti ai prodotti chimici e facili da pulire. Inoltre, le pareti devono essere rivestite con materiali simili e facilmente lavabili;

sistemi di aerazione adeguati per garantire il ricambio d'aria all'interno dell'ambiente;

impianto idrico progettato per evitare contaminazioni crociate tra l'acqua potabile e quella utilizzata per scopi diversi;

buona illuminazione per garantire la sicurezza degli operatori durante le attività di preparazione dei cibi;

attrezzature per cucina professionale conformi alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza ed efficienza energetica;

lavelli facilmente accessibili e di facile pulizia, con rubinetti a comando non manuale;

corretta conservazione degli alimenti in frigoriferi o celle frigorifere a temperatura controllata;

presenza di dispositivi di sicurezza, come estintori, rilevatori di fumo e allarmi antincendio.

In conclusione, per avere una cucina professionale a norma bisogna rispettare una serie di requisiti fondamentali che riguardano l'igiene, la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Tuttavia, non basta solo rispettare le norme per garantire il successo dell'attività: è importante anche investire nella formazione e nella motivazione del personale, per garantire un servizio di qualità ai clienti.