Perché andare a vivere in affitto?

Molte persone sono convinte che andare a vivere in affitto è uno spreco di soldi. A seconda del punto di vista con cui la si guarda, questa affermazione potrebbe anche essere vera, ma l’unica reale certezza è che è un investimento differente rispetto all’acquisto di una casa, tanto che in realtà presenta numeroso vantaggi. Tuttavia, i dubbi sull’argomento sono tanti e per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi perché vale la pena fare il passo di andare a vivere in affitto.

I vantaggi di vivere in affitto

Un tempo erano esclusivamente i giovani a scegliere di vivere in affitto. Oggigiorno, invece, anche le famiglie valutano questa scelta di vita. Viviamo infatti in un modo in cui siamo tutti costretti a cambiare non solo lavoro, ma anche la sede dello stesso. In questo senso, quindi, è meglio una casa in affitto perché lasciarla è ben più semplice che venderla.

Se è vero che l’acquisto resta e l’affitto no, allo stesso tempo essere affittuari ci permette di risparmiare diversi soldini: non si devono sostenere alcune spese straordinarie legate all’immobile o al condominio, come quelle per la ristrutturazione dell’edificio stesso.

Senza dimenticare che la spesa iniziale è ben più bassa e che quindi diventa più accessibile per tutti. Tra le altre cose, quei soldi risparmiati possono essere destinati ad altri investimenti personali che possono fare la differenza nel futuro.

Inoltre, non dovendo sostenere la spesa per il mutuo non si è soggetti all’andamento del mercato immobiliare che, come sappiamo, può portare anche a una svalutazione enorme dell’immobile acquistato.

Infine la voglia di cambiare: non ci piace più una determinata casa? Nessun problema, in base al contratto la si lascia e si sceglie quella più consona alle proprie esigenze. Realtà ben più complessa per chi deve vendere una casa. Tuttavia, è sempre meglio affidarsi a un’agenzia quando si tratta di immobili come, per esempio, Tecnocasa case in affitto .

Gli svantaggi

I vantaggi di prendere una casa in affitto sono numerosi e interessanti. Ciò non toglie che, volente o nolente, ci siano anche degli svantaggi.

C’è da considerare, per esempio, che se il proprietario dovesse decidere di non rinnovare il contratto si è costretti a dover lasciare l’immobile. Questo può accadere per vari motivi, tra cui il fatto che proprietario di casa decide di vendere l’immobile o di darlo in affitto ad altre persone.

Inoltre, non essendo veramente la propria abitazione, si hanno dei limiti riguardo la personalizzazione della stessa.

Detto questo, la verità però è che sono superiori i vantaggi gli svantaggi e che l’affitto, soprattutto in questo preciso momento storico in cui i tassi di interesse sono alle stelle, è ben più conveniente dell’acquisto.

Senza dimenticare che l’affitto permette di andare incontro in maniera più flessibile alle esigenze della vita.

In conclusione, scegliere di prendere una casa in affitto lascia un più ampio margine di movimento e anche più soldini in tasca. Bisogna solo capire quali sono le proprie esigenze di vita, dopodiché diventa decisamente più semplice prendere la decisione più opportuna per il proprio caso specifico.