L’Opéra di Nizza “svela” il cartellone 2023/2024

E voilà, si conosce finalmente il cartellone dell’Opéra di Nizza, stagione 2023 – 2024,

Una stagione nella quale arte e sport si mescolano, con produzioni di eventi intorno ai Giochi olimpici, ma cenni anche al rugby e al ciclismo, con riferimento alla Coppa del mondo di rugby e al Tour de France, tutti e due ospitati a Nizza nel 2024.

L’Opéra s’impadronisce del motto di Pierre de Coubertin attraverso proposte liriche, coreografiche e sinfoniche sempre più originali, innovative e di grande impatto.

Si va dai capolavori senza tempo di Giacomo Puccini o Léo Delibes, agli alti standard dei direttori Jacques Lacombe o Elena Schwarz, al brio dei solisti Ermonela Jaho o Renaud Capuçon...

Ci si lascerà sorprendere dal genio inclassificabile del compositore Frank Zappa, dall'audacia del direttore d'orchestra Jean-Christophe Spinosi, dall'esuberanza del regista Olivier Py, dalla fluidità della coreografa Lucinda Childs.