RHC Conference 2023: Red Hot Cyber organizza a Cittaducale la seconda Conferenza nazionale sulla Cyber Security

Si tiene a Cittaducale (RI) il 9 e 10 giugno la RHC Conference 2023, la seconda Conferenza di Red Hot Cyber, la community sulla sicurezza Informatica che ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del rischio informatico e l’interesse verso tutte le tecnologie digitali.

Red Hot Cyber è un movimento nato nel 2019 che riunisce al suo interno figure di spicco nel panorama della sicurezza informatica italiana e crede che attraverso la divulgazione scientifica, la collaborazione e la contaminazione delle idee si possa migliorare la security posture di persone ed aziende pubbliche e private del Paese.

RHC ha sempre creduto nell’importanza della formazione, in particolar modo rivolta alle nuove generazioni, con l’obiettivo di aumentarne la consapevolezza sui rischi informatici in un mondo sempre più interconnesso e complesso.

L’evento - realizzato con il patrocino del Comune di Cittaducale - sarà articolato in due giornate, 9 e 10 giugno. Nel pomeriggio del 9 Giugno, si darà avvio ad una «Capture The Flag» (CTF), con flag anche fisiche lungo le strade del borgo medioevale di Cittaducale e verranno aperte al pubblico l’area espositiva e quella dedicata ai workshop sull’ethical hacking. Nella seconda giornata, il 10 Giugno, si terrà la conferenza con moltissimi interventi di esperti di sicurezza informatica a livello nazionale.

La conferenza sarà un importante momento di ritrovo e condivisione per aziende e specialisti che avrà il suo culmine con la tavola rotonda dal titolo “Nuovi orizzonti di una Italia digitale” -occasione imperdibile per cercare di comprendere quali siano, a livello Paese, le problematiche che impediscono di reagire al cybercrime in maniera efficace. Parteciperanno alla tavola rotonda personalità di assoluto rilievo nel panorama pubblico e privato, della ricerca e delle istituzioni: Elisabetta Zuanelli (Professore emerito università Tor Vergata di Roma, Esperto NATO), Luca Piccinelli (Chief Cybersecurity&Privacy Officer HUAWEI Italia), Pierguido Iezzi (Amministratore delegato di SWASCAN), Riccardo Croce (Direttore del CNAIPIC della Polizia Postale) e Gian Luca Berruti (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

Special guest dell’evento Sabina Guzzanti che in una video intervista parlerà del suo nuovo libro ANonniMus - Vecchi rivoluzionari contro giovani robot.

https://www.redhotcyber.com/