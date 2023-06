Nasce a Montecarlo l'associazione Amitié sans Frontières Genova

Si è svolta, ieri, presso la fantastica e panoramica cornice del “Monte-Carlo Country Club” una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia, con un Torneo di tennis e un Galà, organizzati per destinare risorse e soccorso agli sfollati in Siria.

Padrone di casa l’Associazione Amitié sans Frontières Internazionale: “Justice, Tolérance, Amitié”, sono questi i valori che – raffigurati dal girasole quale simbolo del sole capace di superare e di resistere ad ogni differenza – la ispirano e la descrivono.

Fondato, per la prima volta a Monaco nel 1991, per volontà di Madame Règine Vardon West e, dal 1995, sotto la Presidenza d’Onore di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano Alberto II di Monaco, il Club si espande, ben presto, in tutto il Mondo e, dal 1997, si radica, anche in Italia, nelle principali città dando vita ad Amitiè sans Frontières Italia.

Il Club si prefigge di raccogliere fondi per devolverne il ricavato all’assolvimento dei propri compiti istituzionali – beneficienza e solidarietà – in conformità al tema internazionale prescelto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e a favore di specifici soggetti che, presenti nelle singole realtà locali, ne incarnano l’obiettivo e ne consentono la realizzazione.

Anche Genova, forte del proprio ruolo di protagonista nella scena nazionale e internazionale e culla di altre già note attività umanitarie, connotate da un forte imprimatur morale, non poteva mancare e ha voluto unirsi agli altri Club nazionali e diventare membro di questa importante e prestigiosa rete internazionale.

Grazie alla determinante e propulsiva iniziativa di Marinella Accinelli, cui si sono rivolti l’ing. Andrea Sodano, già Presidente di Amitié sans Frontières Italia e l’attuale Presidente nazionale, arch. Alessandra Bonanni, e grazie anche al professionale e partecipativo Ministero del Notaio Roberto Grasso, è di recentissima costituzione il Club Amitié sans Frontières Genova: anche la nostra Città potrà promuovere e sostenere, con un Galà, molto probabilmente nel mese di novembre, un progetto umanitario.

Assume il ruolo di Presidente l’avv. Paola Marongiu e sono Soci fondatori del Club alcuni dei più conosciuti volti della società civile genovese, impegnati nelle diverse attività di propria competenza, che, con profondo spirito solidale, hanno deciso di mettere a servizio del Club: Giuseppina Accardo, Marinella Accinelli, Alberto Bagnasco, Stefano Balleari, Rosaria Bono, Marta Brusoni, Paolo Campi, Antonio Awana-Gana Costantini Picardi, Vanessa Di Barbaro, Marco Fertonani, Mariangela Guido, Tiziana Lazzari, Ignazio Messina, Paola Marongiu, Enrico Odaglia, Rossella Parodi, Giovanni Paolo Risso, Elisabetta Rossetti, Adelina Vassallo, Marzio Villari, Stephanie Zini-Arres.

Non resta, quindi, che attendere, con grande entusiasmo, le iniziative di Amitié sans Frontières Genova e fornire, ciascuno, il proprio contributo affinché sia data, ancora una volta, testimonianza di quanto Genova – ora e allora – sia “grande”.