Radio Nizza.fr inaugura una web radio

ovità nell’informazione della Costa Azzurra: sono appena iniziate le trasmissioni di Radio Nizza in formato webradio: le emissioni sono destinate alla comunità italiana che vive nel Dipartimento delle Alpi Marittime

Nata nel 2018 come "podcast magazine", Radionizza.fr, con questa iniziativa, ha inaugurato una nuova era nelle proprie emissioni.

Il palinsesto prevede musica internazionale ed un melange di suoni e informazioni locali, in lingua italiana.

Radio Nizza è molto apprezzata dai residenti e dai turisti italiani per la propria vivacità dovuta anche alla collaborazione con istituzioni francesi e italiane.

Dopo un periodo inziale dentro Le Mas, incubatore media di Nice-Matin, dal 2020 Radio Nizza ha fatto da cassa di risonanza per le notizie di servizio e pubblica utilità delle Mairie di Nizza, Mentone, Monaco e Cannes, per le attività del Consolato Generale d'Italia a Nizza, per le informazione della Camera di Commercio Italiana di Nizza e per il CED - Centre Europe Direct di Nizza.

Cuore italiano, spirito francese e vocazione internazionale contraddistinguono la redazione di Radio Nizza che ogni settimana sforna rubriche di pubblica utilità, approfondimenti dedicati alle bellezze del territorio della Costa Azzurra, interviste agli italiani che qui lavorano e hanno messo nuove radici, proposte per vivere il tempo libero.

Dal 2 giugno l'offerta per gli ascoltatori di Radio Nizza è raddoppiata: su Radionizza.it saranno sempre disponibili ogni settimana i podcast mentre su Radionizza.fr vi sarà il canale radio.

La sfida sarà quella di servire al pubblico un prodotto di cui chi vive qui sente il bisogno, pur avendo come competitor realtà radiofoniche francesi e italiane di grande qualità.

In bocca al lupo, di tutto cuore, dalla redazione di Montecarlonews.