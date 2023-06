Come guadagnare $ 100 al giorno in criptovalute passive utilizzando Ethereum, Solana e Caged Beasts?

"Il denaro non cresce sugli alberi!" Non avresti potuto raggiungere i tuoi vent'anni senza aver ascoltato questa frase almeno una volta! È ancora usato come promemoria cautelativo per instillare una certa responsabilità finanziaria nei giovani. Tuttavia, è tempo di sfatare questa nozione!

Anche se potrebbe non esserci una letterale "pianta del denaro", ci sono davvero modi per coltivare la ricchezza. Tutto ciò che serve è scegliere la strada giusta. In questo articolo, ti aiuteremo a fare questa scelta spiegando come generare $ 100 al giorno attraverso entrate passive crittografiche utilizzando Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Caged Beasts (BEASTS).

Costruisci la tua ricchezza con Ethereum

Ethereum (ETH) non ha bisogno di presentazioni nel mondo delle criptovalute, poiché detiene la posizione di seconda cripto più grande con una capitalizzazione di mercato di $ 225 miliardi. Cosa pensi abbia contribuito alla crescita esponenziale di valore di Ethereum? La risposta è semplice: è potenzialmente in grado di generare elevati ritorni sugli investimenti e fornire varie strade per il reddito passivo. Tra i metodi più redditizi c'è lo staking dei token ETH.

I token ETH hanno un valore significativo nel mercato delle criptovalute, il che li rende uno sforzo altamente gratificante. Offre un impressionante rendimento percentuale annuo di circa il 6,3% - 7,31%. Selezionando una piattaforma crittografica affidabile e affidabile per lo staking dei tuoi token Ethereum, puoi persino guadagnare un rendimento aggiuntivo dell'1 o del 2%.

Ricorda sempre che lo staking delle criptovalute produce rendimenti maggiori rispetto al deposito di denaro nelle banche tradizionali. Inoltre, il rendimento per lo staking aumenta in base al valore di mercato dei token ETH, offrendoti l'opportunità di guadagnare molto di più attraverso il risparmio piuttosto che affidarti esclusivamente al trading!

Modo semplice per guadagnare di più con Solana

Se pensi che i token Ethereum siano al di là della tua portata finanziaria, non preoccuparti! Esistono numerose alternative disponibili nel regno delle criptovalute e una di queste è Solana (SOL), una piattaforma blockchain con un focus sull'infrastruttura web3.

L'attuale valutazione del mercato blockchain Web3 è di $ 2,86 miliardi e si prevede che raggiungerà $ 116 miliardi nei prossimi 10 anni. Pertanto, possedere token Solana sarebbe una decisione saggia, almeno per il prossimo decennio.

Ora, esploriamo come guadagnare entrate passive usando Solana. Ancora una volta, il picchettamento assume una posizione di rilievo. Un anno fa, la rinomata piattaforma di scambio di criptovalute Binance offriva un rendimento percentuale annuo (APY) del 9-13% per lo staking SOL, mentre Phantom offriva un intervallo leggermente inferiore del 6-7%. Inoltre, il prestito SOL ha prodotto un rendimento del 3,6%.

Sebbene i valori di rendimento siano leggermente diminuiti nell'ultimo anno, poiché la tecnologia Web3 continua a crescere, anche il valore dei token SOL aumenterà, moltiplicando il valore di rendimento per lo staking di SOL.

Lascia che BEATS facciano soldi per te

Caged Beasts è un progetto crypto innovativo che sta per lanciare la sua prevendita molto presto. Questa nuova entusiasmante moneta meme ha fatto colpo nel mondo delle criptovalute, grazie alla sua trama accattivante, all'approccio guidato dalla comunità e al generoso programma di riferimento.

Il team di Caged Beasts sta dedicando tempo e sforzi alla creazione di competizioni, eventi e offerte speciali coinvolgenti che attireranno più clienti a unirsi alla loro nuovissima community.

Come primo passo in questa direzione, il team di Caged Beasts ha introdotto un programma di referral che garantisce un bonus del 20% sia all'utente che al suo referral. Diciamo che il tuo referral investe $ 500, riceverai una commissione di $ 100 e il tuo referral guadagnerà anche token bonus del valore di $ 100. Ciò significa che entrambi ne beneficerete e potenzialmente diventerete più ricchi allo stesso tempo.

Pensieri finali

Guadagnare $ 100 al giorno in entrate passive crittografiche è realizzabile, ma richiede un investimento significativo. Tuttavia, se non sei in grado di investire una somma consistente, puoi comunque investire in Ethereum, Solana, Caged Beasts o tutti gradualmente, guadagnando piccole somme senza esercitare sforzi eccessivi. Nel tempo, il tuo investimento crescerà fino al punto in cui può generare più di $ 100 al giorno.

