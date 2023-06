Il Comune di Monaco ha presentato il suo programma estivo di eventi

Giovedì 1º giugno, sotto le vele d'ombra dello «spazio zen» e gli ulivi del Parco Princesse Antoinette si sono riuniti diversi membri del Consiglio Comunale, i loro capi di servizio e una quindicina di rappresentanti dei media locali. Il Comune di Monaco vi aveva invitato la stampa locale per svelare il programma delle animazioni dell'estate 2023.

Come ogni anno, i servizi comunali non hanno lesinato gli sforzi ed hanno presentato le numerose animazioni di qualità, indirizzate a diverse fasce d'età e diversi tipi di pubblico. Tra gli eventi divenuti imperdibili nel corso degli anni, ritroveremo prossimamente le animazioni più importanti destinate ai più giovani con la Street Art Challenge Junior dal 4 al 7 giugno e lo Splash Party il 7 giugno pomeriggio, la Festa della Musica il 21 giugno e il suo grande concerto «Totalment 80» sul Porto di Monaco, il Carnevale Estivo della Rocca - U Sciaratu il 7 luglio, o ancora i Concerti di Square Gastaud e le serate fuochi d'artificio.

Anche i mercati non saranno da meno, dato che una Serata italiana offrirà al pubblico un assaggio d'estate venerdì 2 giugno alla Condamine e che altre manifestazioni festive sono in preparazione - Serata americana il 4 luglio, Il Ballo del Mercato il 2 settembre e la Serata Mediterranea il 15 settembre per chiudere la bella stagione.

Come promemoria, i team della Mediateca hanno di nuovo previsto un magnifico programma di animazioni culturali per i più giovani (ma non solo!) durante l'estate, con due novità: i Mangas bla bla e i Cinés estivi.

In termini di novità, le Serate per i più piccoli si terranno quest'estate al Marché de la Condamine e a Monaco-Ville. Quanto ai laboratori proposti alla boutique del Giardino Esotico, si declineranno durante i mesi estivi in «laboratori di composizioni» e «laboratori acchiappasogni».

Inoltre, L'Eté au Port Hercule, di ritorno sul Quai Albert I a partire da metà luglio con le sue giostre e attività rivolte alle famiglie, ospiterà per la prima volta in serata un Villaggio estivo proposto dai Siti Storici di Monaco.

Infine, dopo diversi mesi di lavori, la Piscine Saint-Charles, che ha riaperto le sue porte al pubblico giovedì 1º giugno, propone nuove attività acquatiche e una nuova palestra. Da notare, due nuovi corsi per adulti - Aqua Power + per i più sportivi e Aqua Relax lato ginnastica dolce, così come 'attività Aqua Mermaid/ Aqua Dolphin per i giovani nuotatori (bambini da 6/7 anni che sanno imperativamente nuotare) che impareranno a fluttuare sopra e sott'acqua con facilità!