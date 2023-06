Un treno ogni quindici minuti tra Cannes – Nizza e Monaco. Quasi raddoppiate le tratte verso Ventimiglia e Tende

Buone notizie per chi viaggia in treno e per la lotta all’inquinamento: vi sarà un treno ogni quindici minuti sulla tratta Cannes – Monaco, la così detta "RER métropolitain", crescerà anche il numero delle corse sulla linea Les Arcs – Cannes – Nizza – Ventimiglia e su quella Nizza – Tende.

E’ il frutto del perfezionamento delle gare, effettuate dalla Regione PACA, per l’affidamento, in regime di concorrenza, delle tratte ferroviarie locali.

Le date di avvio dei servizi sono diverse:

A partire dall’estate 2025 sulla linea “ Cannes – Nizza – Monaco ”, dalle 6 alle 23, viaggerà un treno ogni quindici minuti.

”, dalle 6 alle 23, viaggerà un treno ogni quindici minuti. Dal 1° luglio 2025 la linea Marsiglia – Tolone – Nizza raddoppierà i percorsi giornalieri passando da sette a quattordici.

raddoppierà i percorsi giornalieri passando da sette a quattordici. Sulle linee Cannes-Grasse, Les Arcs-Ventimiglia e Nice-Tende. A partire dal 13 dicembre 2024, le corse, di andata e ritorno, cresceranno da 69 a 120 ogni giorno.

L’annuncio delle novità, attese dal territorio ormai quotidianamente intasato dal traffico veicolare, è stato dato in Consiglio Regionale dal Presidente Renaud Muselier.

La novità è frutto dell’espletamento delle gare di affidamento delle tratte che hanno visto prevalere Transdev Rail Sud per la gestione dell'asse Marsiglia-Tolone-Nizza e SNCF Côte d'Azur per le linee nel Settore Costa Azzurra e Valle Roya.

Il numero complessivo dei treni che percorreranno le linee del Sud Est francese crescerà da 590 a 750.