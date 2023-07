3° Monaco Internazional Meeting delle Fiat 500 storiche nel cuore del Principato

Per la gioia degli appassionati, dei frequentatori abituali, dei piccoli e dei grandi, l'associazione monegasca Club Fiat 500 Monte-Carlo vi invita al porto Hercule domenica 16 luglio 2023, dalle 9:00 alle 18:30, per un ritorno agli anni '60/70 e all'indimenticabile epoca della Dolce Vita.

Il programma prevede intrattenimento musicale con la partecipazione del DJ Afroman e il suo "set DJ Fiat 500" e il gruppo Alice & Wondermen, la sfilata delle Fiat 500 per le strade del Principato, che sarà trasmessa in diretta sul nostro grande schermo sul porto e sulla nostra pagina Facebook, ma anche nuove sorprese per i partecipanti e i visitatori.

Nell'edizione del 2022, l'Incontro ha attratto oltre 4.500 visitatori, per nostra grande soddisfazione.

Felici di questa incredibile affluenza, il Club ha voluto offrire visibilità a due associazioni caritatevoli monegasche, "Les Smileys Monaco" e "La Maraude Monaco", ospitandole sul sito il giorno dell'Incontro.

Sarà inoltre tenuta una conferenza sul tema "500 DESIGN EVERGREEN" con ospiti di prestigio: il Sig. Roberto Giolito, CEO del Fiat Heritage Group, e il Sig. Alessandro Scarpa, Presidente Onorario del Club Fiat 500 Italia.

Infine, il Club desidera ringraziare calorosamente tutte le aziende monegasche e internazionali che hanno risposto presente e supportato l'evento: il Comune di Monaco, Non-Explo World, Radio Monaco, Mediacom, l'agenzia monegasca Cyril Sassi Axa Assurance, Gifour, il Museo Oceanografico, l'Hotel de France e i ristoranti monegaschi Nautique, Old Wild West, Before, Bellavita e Jack.

"Siamo alla terza edizione del Monaco International Meeting delle Fiat 500. Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo in termini di partecipazione. Tutti i membri del Club sono impegnati con gioia e entusiasmo nel far rivivere il passato e nel mantenere sempre presente un patrimonio conosciuto in tutto il mondo, 'La famosa Fiat 500'".Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa piccola auto il prossimo 16 luglio!

Massimo PELESON, Presidente del Club Fiat 500 Monte-Carlo.

Appuntamento quindi il 16 luglio alle 9:30 al porto di Monaco per gustare un momento di felicità e gioia di vivere che questa fantastica piccola auto non ha mai smesso di comunicare!

Per ulteriori informazioni, contattate: club500@monte-carlo.mc

· Email: club500mcpress@gmail.com

· Sito web: https://www.clubfiat500montecarlo.com