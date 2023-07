Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Seguire i pollini è come partecipare ad un inedito Tour de France.

I pollini delle graminacee rimangono in cima alla classifica generale del rischio di allergia. Il nord, la Normandia e l'ovest del Paese sono ancora ad alto rischio di allergia, anche se gran parte della costa atlantica sarà un po' più risparmiata. Nelle aree collinari il rischio sarà alto come in buona parte del centro della Francia. Nel resto del Paese il rischio di allergia sarà nella media, o addirittura basso localmente nel Mediterraneo.





I pollini di castagno e delle urticacee sono in lotta per la conquista della maglia verde del rischio di allergia di basso livello, ma le città sembrano prendere il sopravvento con punte di concentrazioni polliniche talvolta importanti, tuttavia senza grandi disagi per gli allergici.



Anche i pollini di piantaggine cercheranno di unirsi alla lotta ma il loro rapporto di trasmissione non è abbastanza alto per tenere il passo con i loro concorrenti, difficilmente inganneranno con un basso rischio di allergia.





La squadra del polline di tiglio non può competere con i suoi avversari, presto scomparirà dalle varie classifiche e finirà la sua corsa nel carro delle scope.



Il polline di Ambrosia ha mancato l'inizio di questa competizione ma non dovrebbe tardare ad apparire (alcuni granelli di polline isolati sono stati identificati nel sud-ovest, senza conseguenze per i soggetti allergici). È sempre un buon momento per distruggere l'ambrosia prima che entri in piena fioritura:

Sulla mia proprietà: lo strappo.

Fuori dalla mia proprietà, su suolo pubblico, se ci sono solo poche piante: le strappo.

Al di fuori della mia proprietà, se ce ne sono molte segnalo l'area infestata sulla piattaforma www.signalement-ambroisie.fr

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: