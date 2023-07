“À Saint Paul de Vence”, una rivista ne svela i mille segreti

È uscita la rivista “ À Saint Paul de Vence ”, un racconto analitico della cittadina, la descrizione puntuale delle sue attività, dei suoi segreti, dei luoghi indimenticabili che possono essere visitati.

Un focus sulle novità: luoghi ove passeggiare e ricaricare le batterie, un itinerario che è una vera e propria “fuga verde” sotto i bastioni.

Un viaggio nell’arte, autentica, eccentrica, da condividere da soli o in gruppo.

In 96 pagine “À Saint Paul de Vence” svela tante particolarità, esprime tutta l’energia contagiosa del villaggio ed invita a recarsi, una volta, per poi…tornare molte altre.

Il numero di “A’ Saint Paul de Vence”, edizione 2023, curato dall’Ufficio del Turismo, è inserito in libera consultazione al fondo di questo articolo.